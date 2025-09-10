به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در مصاحبه‌ای مفصل با مجله «اکیپ» درباره زندگی شخصی، دوران حضورش در رئال مادرید، تیم ملی فرانسه و پاری‌سن‌ژرمن صحبت کرده و به‌ویژه تمرکزش را بر چالش‌های درونی خود گذاشته است.

او در پاسخ به این‌که آیا حق دارد اشتباه کند یا شکست بخورد، گفت: «خیر. اما دقیقاً به همین دلیل است که مردم دید مثبتی نسبت به شما دارند. زیرا این مسائل را می‌پذیرید، انعطاف‌پذیر هستید و همواره می‌خواهید پیروز شوید. هیچ‌گاه نخواسته‌ام شکست را بپذیرم، بنابراین انتقاد از من در این باره برایم اهمیتی ندارد. من بیش از هر کسی از خودم انتقاد می‌کنم و همین موضوع باعث آرامشم می‌شود.»

بحث سپس به موضوع سلامت روان رسید. امباپه با اشاره به تادای پوگاکار، قهرمان تور دو فرانس، گفت: «پیچیدگی ماجرا اینجاست که مردم با این موضوع کنار نمی‌آیند. نباید آن را نشان داد. پوگاکار نیز این احساس را زمانی بیان کرد که به پیروزی نزدیک بود. اگر در آغاز آن را می‌گفت، مورد هجمه قرار می‌گرفت، اما در واقع احساس او از ابتدا همان بود. اگر می‌باخت، آیا باز هم این موضوع را بیان می‌کرد؟»

او درباره دشواری‌های بیان خستگی روحی توضیح داد: «اگر بگویم خسته‌ام، واکنش مردم این است که: "با این پولی که می‌گیری، باید هر روز خوشحال باشی!" بنابراین گاهی بهتر است همه چیز را درون خود نگه داری. اگر پس از قهرمانی در جام جهانی بگویم که خسته‌ام، قابل درک است، چون در آن شرایط تقریباً هیچ‌کس نمی‌تواند چیزی بگوید. اما اگر پس از شکست چنین حرفی بزنم، می‌گویند که دارم بهانه می‌آورم.»

امباپه در بخش دیگری از گفت‌وگو اظهار داشت: «راستش را بخواهید، اگر این اشتیاق در من نبود، مدت‌ها پیش از دنیای فوتبال متنفر می‌شدم.»

مادر امباپه، فائزه لاماری نیز در این مصاحبه به نکات جالبی اشاره کرد: «بله، مواقعی بوده که پسرم رفتاری مغرورانه داشته اما ما به‌عنوان خانواده، باید او را به واقعیت بازگردانیم. مثل کنفرانس مطبوعاتی تیم ملی فرانسه یک سال پیش، زمانی که درباره سبک بازی خسته‌کننده تیم ملی گفت: "نظر مردم برایم اهمیتی ندارد." وقتی از خواب بیدار شدم و پیام‌ها را دیدم، ابتدا خواستم به خاطر این صحبت سرزنشش کنم، اما نظرم را عوض کردم. در آن لحظه حالش خوب نبود و حق داشت این موضوع را بگوید، هرچند معمولاً چنین چیزی را بیان نمی‌کرد. انسان حق دارد ناراحت باشد.»

امباپه همچنین درباره تیم ملی فرانسه و نسل جدید بازیکنان گفت: «از نظر استعداد، این بهترین تیمی است که دیده‌ام، اما از نظر قدرت تیمی هنوز به سطح تیم قهرمان ۲۰۱۸ یا فینالیست ۲۰۲۲ نرسیده‌ایم. پتانسیل بی‌نهایتی داریم، چون در هر پست، بازیکنانی داریم که در بهترین باشگاه‌های دنیا بازی می‌کنند. حالا وظیفه ماست که این استعداد را به واقعیت تبدیل کنیم.»

او همچنین با اشاره به نسل جوان تیم گفت: «آن‌ها بی‌پروا هستند و نمی‌ترسند. ما هم در گذشته چنین بودیم. این ویژگی خوبی است. بازیکنانی مانند بارکولا، دزیره دوئه، رایان شرکی، مالو گوستو و وارن زئیر-امری جای هیچ‌کس را نگرفته‌اند. آن‌ها با شایستگی به تیم ملی دعوت شده‌اند و به تیم طراوت بخشیده‌اند.»

در مورد آینده نیمکت تیم ملی، امباپه درباره زین‌الدین زیدان گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند به او پاسخ منفی بدهد. فقط خودش است که می‌تواند، نپذیرد. اگر او مربی بعدی باشد، بسیار خوب است. اگر شخص دیگری هم باشد، ایرادی ندارد. اما زیدان تنها کسی در تاریخ فوتبال فرانسه است که تقریباً همه اختیارات را دارد.»

