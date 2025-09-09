زیدان در انتظار نیمکت فرانسه: رؤیای بزرگ پس از خداحافظی دشان

به گزارش ایلنا، با مشخص شدن پایان دوران هدایت ۱۳ ساله دیدیه دشان پس از جام جهانی آینده، حالا همه نگاه‌ها به زین الدین زیدان دوخته شده که از مدت‌ها پیش منتظر چنین فرصتی است. براساس گزارش «اکیپ»، زیدان طی سال‌های اخیر هرگونه پیشنهاد باشگاهی را رد کرده تا رویای بزرگ‌تری را دنبال کند: هدایت تیم ملی فرانسه.

زیدان از زمان ترک رئال مادرید در سال ۲۰۲۱ تا امروز، پیشنهادهای زیادی از جمله از سوی منچستریونایتد، چلسی و حتی الهلال عربستان (با پیشنهاد یک‌ساله ۱۰۰ میلیون یورویی) را نپذیرفته تا تمام تمرکزش را برای حضور روی نیمکت فرانسه بگذارد؛ پستی که آن را بالاترین جایگاه ممکن برای خود می‌داند.

ستاره‌های بزرگی در تیم ملی فرانسه، از جمله کیلیان امباپه، نیز مشتاق هستند تا زیدان پس از دشان هدایت تیم را برعهده بگیرد. منابع نزدیک به فدراسیون فوتبال فرانسه می‌گویند که زیزو سال‌هاست به‌دقت عملکرد بازیکنان و مسابقات را زیر نظر دارد و در سکوت مشغول ساختن تیم رؤیایی‌اش است.

با وجود این که فدراسیون هنوز گزینه‌های دیگری مانند تیری آنری را نیز بررسی می‌کند، اما ارتباط شخصی زیدان با بازیکنان، سابقه درخشانش در رئال مادرید با سه قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان و همچنین جایگاه افسانه‌ای‌اش در تاریخ فوتبال فرانسه (قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ و یورو ۲۰۰۰) او را به گزینه‌ای تقریباً بی‌رقیب تبدیل کرده است.

فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، فعلاً نمی‌خواهد با اعلام رسمی تصمیمی، آرامش اردوگاه تیم ملی و مسیر پایانی دشان را تحت‌تأثیر قرار دهد. اما همه نشانه‌ها حاکی از آن است که زیدان از هم‌اکنون در حال مهیا کردن خود برای آغاز فصل جدیدی از دوران پرافتخارش است؛ فصلی که قرار است با پوشیدن کت نیمکت لز‌ بلو رقم بخورد.

انتهای پیام/