پیروزی دشوار ایتالیا در شب برد بی دردسر کرواتها
تیم ملی فوتبال ایتالیا در دیداری عجیب، پراشتباه و پرانتقاد به بردی دراماتیک رسید.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایتالیا در چهارمین بازی خود در رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2026 قاره اروپا و گروه I از ساعت 22:15 شب گذشته (دوشنبه) در دیداری خارج از خانه مقابل رژیم صهیونیستی به پیروزی دراماتیک 5 بر 4 رسید.
در این بازی که در کشور مجارستان برگزار شد؛ ایتالیاییها ابتدا و در دقیقه 16 با گل به خودی مانوئل لوکاتلی، هافبک یوونتوس شوکه و غافلگیر شدند تا دقیقه 40 که مویزه کین گل تساوی را به ثمر رساند. در ادامه بازی پرانتقاد شاگردان گتوسو، حریف در دقیقه 52 به گل برتری رسید که باز هم مویزه کین، این باز خیلی زودتر و در دقیقه 54 بار دیگر بازی را به تساوی کشاند و بریس کرد.
ایتالیا در ادامه بازی با گل دقیقه 58 متئو پولیتانو و همچنین گلزنی جاکومو راسپادوری در دقیقه 81 پیش افتاد اما در اتفاقی عجیب برای تیم که از قدیم داعیهدار فوتبال دفاعی بینقص بوده باز هم یک گل به خودی دیگر از راه رسید؛ این بار الساندرو باستونی اینتری در دقیقه 87 پارچ آب یخ را بر سر همتیمیهایش ریخت تا بازی مساوی شود؛ اگرچه این پایان کار نبود و ساندرو تونالی در دقیقه 1+90 گل پنجم را برای آتزوری زد و معجره را معنا کرد.
ایتالیا با این پیروزی 9 امتیازی شد و پایینتر از نروژ 12 امتیازی در رده دوم قرار گرفت.
در بازی همزمان و از گروه L؛ تیم ملی کرواسی در خانه میزبان مونتهنگرو بود و با رائه فوتبالی برتر به پیروزی قاطع و پُرگل 4 بر صفر رسید.
برای شطرنجیهای اروپا در این بازی؛ کریستین یاکیچ (35)، آندره کراماریچ (51)، کوچ (85-گلبهخودی) و ایوان پریشیچ (2+90) گلزنی کردند.
در بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
بلاروس صفر - اسکاتلند 2
جبلالطارق صفر - جزایر فارو صفر
کوزوو 2 - سوئد صفر
سوئیس 3 - اسلوونی صفر
یونان صفر - دانمارک 3
در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 امشب (سهشنبه) 9 دیدار دیگر برگزاری میشود که در مهمترین بازیها؛ تیمهای ملی فرانسه و پرتغال به مصاف حریفانشان میروند.