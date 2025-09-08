تساوی ایران و ازبکستان در 90 دقیقه: کار به وقت اضافه کشید

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 18 امروز (دوشنبه) در فینال دومین دوره تورنمنت کافا در ورزشگاه المپیک تاشکند به دیدار ازبکستان رفت که این دیدار در پایان 90 دقیقه نتیجه‌‌ای جز تساوی بدون گل نداشت تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود.

جانی اینفانتینو، رئیس فیفا از نزدیک نظاره‌گر بازی است.

ترکیب ازبکستان: اوتکیر یوسوپوف (54 - ولادیمیر نظروف)، علی جونوف، خمرالیف، شوکورف (80 - موزگویوف)، خمروبکوف (80 - جمشید اسکندروف)، شاهمرادوف، تورگون بویف (46 - ایگور سرگئیف)، فیض‌الله‌اف، علی‌کولف، کامیلف و جیانوف (46 - اوستون اورونوف).

ترکیب ایران: پیام نیازمند، آریا یوسفی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، عارف آقاسی، علی نعمتی، محمد قربانی (46 - روزبه چشمی)، امید نورافکن، سامان قدوس (66 - علیرضا جهانبخش)، محمد محبی، شهریار مغانلو (31 - مهدی طارمی) و امیرحسین حسین‌زاده (16 - رامین رضاییان).

داور: نورزاد عبدی کاتریف از قرقیزستان

اخطار: رامین رضاییان و مهدی طارمی از ایران و فیض‌الله‌اف و علی جونوف (89) از ازبکستان

اخراج: آریا یوسفی (5) از ایران

تیم ایران با اخراج زودهنگام آریا یوسفی از دقیقه 5 به بعد 10 نفره بازی کرد. در نیمه نخست، ازبک‌ها فشار زیادی به دروازه ایران وارد کردند، ولی به هر شکلی بود دروازه ایران باز نشد. در نیمه دوم، شرایط برای ایران بهتر شد و این بار شاگردان امیر قلعه‌نویی به دروازه ازبک‌ها نزدیک شدند، هر چند که احتیاط همچنان دستور کار آنها قرار داشت. در ادامه، ایران روی ضربه ایستگاهی توسط محمدحسین کنعانی‌زادگان می‌رفت به گل برسد که مدافع ایران مشابه بازی با ژاپن در جام ملت‌های آسیا سرنگون شد تا داور قرقیزستانی نقطه پنالتی را نشان دهد، اما در بازبینی تصاویر تصمیم خود را عوض کرد.

تصمیم های داور قرقیزستانی باعث عصبانیت کادر فنی و بازیکنان ایران شده و کمی بازی را تحت تأثیر قرار داده بود.

