کسپر هیولمند سرمربی بایرلورکوزن شد

بایرلورکوزن به‌طور رسمی از انتصاب کسپر هیولمند به‌عنوان سرمربی جدید خود خبر داد.

به گزارش ایلنا، باشگاه بایرلورکوزن عصر امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کسپر هیولمند هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. این انتصاب تنها یک هفته پس از اخراج جنجالی اریک تن‌هاخ انجام می‌شود. مربی هلندی پس از تنها دو بازی در فصل جدید بوندس‌لیگا از کار کنار گذاشته شد.

هیولمند پس از ۱۰ سال دوباره به فوتبال باشگاهی آلمان بازمی‌گردد. او پیش‌تر در فصل ۱۵-۲۰۱۴ هدایت ماینتس را برعهده داشت که تجربه‌ای نه‌چندان موفق برایش رقم خورد. 

با این حال، هیولمند در سال‌های اخیر با عملکرد موفقش در تیم ملی دانمارک در سطح بین‌المللی دوباره مورد توجه قرار گرفت. او هدایت دانمارک را در یورو ۲۰۲۰ و یورو ۲۰۲۴ برعهده داشت و با این تیم به مرحله نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۰ نیز رسید.

با توجه به وضعیت حساس بایرلورکوزن در آغاز فصل و انتظارات بالا از این تیم، هیولمند وظیفه سنگینی برای بازسازی تیم و بازگشت به مسیر رقابت‌های قهرمانی در پیش خواهد داشت. نخستین مأموریت او ایجاد ثبات و بازگرداندن اعتماد هواداران پس از تغییر ناگهانی نیمکت در ابتدای فصل است.

