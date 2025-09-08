سبک بازی مورینیو غیرقابل قبول بود و برکنار شد
رئیس باشگاه فنرباغچه سرانجام سکوتش را شکست و با اشاره به «سبک بازی غیرقابل قبول»، دلیل اصلی پایان همکاری با ژوزه مورینیو را فاش کرد.
به گزارش ایلنا، علی کوچ، رئیس باشگاه فنرباغچه، در گفتوگویی با نشریه حریّت ترکیه، جزئیات برکناری ژوزه مورینیو را برای نخستینبار بهصورت رسمی بیان کرد. به گفته او، با وجود رابطه صمیمی میان دو طرف، سبک تدافعی مورینیو دیگر با اهداف باشگاه سازگار نبود و همین موضوع در نهایت منجر به تصمیم برای اخراج سرمربی پرتغالی شد.
مورینیو که تابستان گذشته هدایت فنرباغچه را برعهده گرفته بود، در ۶۲ بازی ۳۷ پیروزی کسب کرد اما حذف از مرحله پلیآف لیگ قهرمانان اروپا مقابل بنفیکا با شکست ۱-۰ در مجموع دو بازی، اعتماد هیئتمدیره باشگاه را از بین برد. کوچ درباره این تصمیم گفت: «چرا با مورینیو قطع همکاری کردیم؟ برای اولین بار اینجا توضیح میدهم. این جدایی تلخ بود. ارتباط ما عالی و دستاوردهایش قابل توجه بود. همین که توانستیم او را به فنرباغچه بیاوریم موفقیت بزرگی بود.»
او در ادامه افزود: «ما میدانستیم سبک مربیگریاش تدافعی است اما در پایان فصل درباره نیاز به بازی غالب و تهاجمی صحبت کردیم. ما ۹۹ گل زدیم و ۹۹ امتیاز گرفتیم، این کُد ژنتیکی ماست. حذف شدن توسط بنفیکا مشکل نبود، بلکه شیوه حذف شدن غیرقابل قبول بود. این ما را به این نتیجه رساند که فوتبال فصل گذشته ممکن است ادامه پیدا کند.»
رئیس فنرباغچه تأکید کرد که فوتبال تدافعی مورینیو برای اروپا شاید مناسب باشد، اما در سوپرلیگ ترکیه از تیمی مانند فنرباغچه انتظار میرود حریفان را «در هم بکوبد». کوچ گفت: «باور داشتیم این تیم پتانسیل بازی بهتر را دارد. در ترکیه، اگر عقب بیفتیم دیگر بازی را برنمیگردانیم. ما به مربیای نیاز داریم که تیم را رو به جلو هدایت کند.»
مورینیو که سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان با پورتو و اینتر را در کارنامه دارد، در سالهای اخیر در تیمهایی مانند منچستریونایتد، تاتنهام و رم با چالشهای بیشتری مواجه شد و اکنون پس از ناکامی در ترکیه، آیندهای مبهم پیشرو دارد. رسانهها از باشگاههایی مثل ناتینگهام فارست، وستهام و حتی رنجرز اسکاتلند بهعنوان مقصد احتمالی بعدی او یاد کردهاند.