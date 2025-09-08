پاسپورت دردسرساز؛ ماجرای جنجالی یامال پس از درخشش مقابل ترکیه

به گزارش ایلنا، لامین یامال، پدیده ۱۸ ساله فوتبال اسپانیا و باشگاه بارسلونا، پس از درخشش در پیروزی ۶ بر صفر تیم ملی کشورش مقابل ترکیه، با یک دردسر عجیب خارج از زمین مسابقه روبه‌رو شد. یامال که در این دیدار ۷۳ دقیقه به میدان رفت و دو پاس گل نیز به نام خود ثبت کرد، پس از پایان بازی و در زمان بازگشت به هتل متوجه شد پاسپورت خود را گم کرده است.

او که سوار بر اتوبوس تیم ملی بود، با چهره‌ای عصبانی و مضطرب به سرعت به محوطه پارکینگ ورزشگاه «تورکو آرنا» در شهر قونیه بازگشت و در چمدان خود به دنبال مدرک شناسایی‌اش گشت، اما این جست‌وجو نتیجه‌ای نداشت. تصاویر منتشرشده از این صحنه، لحظاتی از ناراحتی شدید این ستاره آینده‌دار را به تصویر کشیده‌اند که زیر نورهای کم‌جان پارکینگ، با نگرانی به دنبال پاسپورت گمشده‌اش می‌گردد.

با این حال، جایگاه ویژه یامال در فوتبال اسپانیا باعث شد این مشکل به‌سرعت حل‌وفصل شود. مسئولان تیم ملی با همکاری نهادهای ذی‌ربط روند اداری لازم را برای بازگرداندن او به اسپانیا پیگیری کردند تا او بتواند به‌موقع به تمرینات بارسلونا پیش از دیدار حساس برابر والنسیا در لالیگا بازگردد.

ماجرای گم‌شدن پاسپورت این ستاره جوان در حالی رخ داد که چند روز پیش نگرانی‌هایی درباره مصدومیت یامال مطرح شده بود، اما او در نهایت با آمادگی کامل به میدان رفت و یکی از درخشان‌ترین بازیکنان اسپانیا در این پیروزی مقتدرانه بود.

