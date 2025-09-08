خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسپورت دردسرساز؛ ماجرای جنجالی یامال پس از درخشش مقابل ترکیه

پاسپورت دردسرساز؛ ماجرای جنجالی یامال پس از درخشش مقابل ترکیه
کد خبر : 1683415
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره جوان بارسلونا که در پیروزی پرگل تیم ملی اسپانیا مقابل ترکیه دو پاس گل داد، پس از بازی با یک دردسر عجیب مواجه شد.

به گزارش ایلنا، لامین یامال، پدیده ۱۸ ساله فوتبال اسپانیا و باشگاه بارسلونا، پس از درخشش در پیروزی ۶ بر صفر تیم ملی کشورش مقابل ترکیه، با یک دردسر عجیب خارج از زمین مسابقه روبه‌رو شد. یامال که در این دیدار ۷۳ دقیقه به میدان رفت و دو پاس گل نیز به نام خود ثبت کرد، پس از پایان بازی و در زمان بازگشت به هتل متوجه شد پاسپورت خود را گم کرده است.

او که سوار بر اتوبوس تیم ملی بود، با چهره‌ای عصبانی و مضطرب به سرعت به محوطه پارکینگ ورزشگاه «تورکو آرنا» در شهر قونیه بازگشت و در چمدان خود به دنبال مدرک شناسایی‌اش گشت، اما این جست‌وجو نتیجه‌ای نداشت. تصاویر منتشرشده از این صحنه، لحظاتی از ناراحتی شدید این ستاره آینده‌دار را به تصویر کشیده‌اند که زیر نورهای کم‌جان پارکینگ، با نگرانی به دنبال پاسپورت گمشده‌اش می‌گردد.

با این حال، جایگاه ویژه یامال در فوتبال اسپانیا باعث شد این مشکل به‌سرعت حل‌وفصل شود. مسئولان تیم ملی با همکاری نهادهای ذی‌ربط روند اداری لازم را برای بازگرداندن او به اسپانیا پیگیری کردند تا او بتواند به‌موقع به تمرینات بارسلونا پیش از دیدار حساس برابر والنسیا در لالیگا بازگردد.

ماجرای گم‌شدن پاسپورت این ستاره جوان در حالی رخ داد که چند روز پیش نگرانی‌هایی درباره مصدومیت یامال مطرح شده بود، اما او در نهایت با آمادگی کامل به میدان رفت و یکی از درخشان‌ترین بازیکنان اسپانیا در این پیروزی مقتدرانه بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی