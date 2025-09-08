مربی سرشناس پرتغالی دختران هندبال ایران را هدایت میکند
آنا کریستیانا سیائورا از پرتغال که یکی از بهترین مربیان حال حاضر هندبال بانوان اروپا بهشمار میرود، بهعنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، پس از موفقیت درخشان دختران هندبال ایران در دوئلهای انتخابی جهانی و کسب مجوز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در هلند و آلمان، بسیاری از مربیان نامدار خارجی علاقهمند به هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران شدند. براساس اعلام علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، نهایتاً از میان گزینههای مطرح خارجی، «آنا کریستیانا سیائورا» از پرتغال که یکی از بهترین مربیان حال حاضر هندبال بانوان اروپا بهشمار میرود، بهعنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب شد. قرار است او هدایت فنی دختران هندبال ایران را در مسیر آمادهسازی و خلق شگفتی در رقابتهای جهانی برعهده گیرد.
پوستاندازی در رأس هرم فنی بانوان
پس از رایزنیهای گسترده و بررسی رزومه مربیان متعدد خارجی، رئیس فدراسیون برای ایجاد تغییر بنیادین در بخش فنی و همچنین بازسازی و جوانسازی مجموعه هندبال بانوان ایران، سرانجام تصمیم گرفت مربیای خوشنام و باتجربه از اروپا را بهعنوان سرمربی تیم ملی منصوب کند. موفقیت اخیر تیم ملی هندبال بانوان در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ باعث شد نگاه جهانی به هندبال بانوان ایران تغییر کند و توجه فدراسیون ایران به گزینههای معتبر اروپایی جلب شود. پس از یک سال تلاش و مذاکرات مستمر، سرانجام فدراسیون با آنا کریستیانا سیائورا، مربی نامآشنا و صاحبرزومه پرتغالی، به توافق نهایی رسید.
آنا کریستیانا سیائورا، مربی برجسته پرتغالی، هم در دوران بازی و هم در مربیگری کارنامهای درخشان دارد. او پس از مذاکره با رئیس فدراسیون، قرارداد دوسالهای برای هدایت تیم ملی دختران ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ منعقد کرد. حال باید منتظر بود و دید این مربی مطرح اروپایی آیا میتواند در رقابتهای جهانی هندبال زنان که به میزبانی مشترک هلند و آلمان برگزار خواهد شد، با دختران شایسته ایران شگفتیآفرین شود؟ هرچند برای موفقیت، قطعاً زمان لازم است تا او تفکرات فنی خود را از پایه در هندبال بانوان کشورمان پیاده کند و باعث رونق این رشته شود.
۲۱۵ بازی ملی و تجربه مربیگری در تیمهای ملی پرتغال
سیائورا، ۴۸ساله، یکی از ستارههای تاریخ هندبال زنان پرتغال بهشمار میرود و در کارنامه خود ۲۱۵بازی ملی دارد. او با تیم ملی پرتغال برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ به قهرمانی اروپا دست یافت. همچنین در رده باشگاهی نزدیک به ۲۰جام مختلف کسب کرده و چندینبار بهعنوان بهترین بازیکن پرتغال انتخاب شده است.
در بخش مربیگری نیز سیائورا پس از فعالیت در تیمهای پایه پرتغال و هدایت تیمهای نوجوانان، جوانان و امید، وارد عرصه باشگاهی شد. از سال ۲۰۲۲ هدایت تیم باشگاهی «اتلتیکو گواردس» در لیگ هندبال زنان اسپانیا را برعهده داشت و در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ همراه با این تیم قهرمان لیگ اسپانیا شد. او همچنین بهعنوان بهترین مربی فصل لیگ اسپانیا معرفی شد.
سیائورا بزودی برای حضور در تمرینات تیم ملی هندبال بانوان به تهران سفر خواهد کرد و در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که سومین حضور متوالی تیم ملی ایران خواهد بود، هدایت ملیپوشان کشورمان را برعهده خواهد داشت.