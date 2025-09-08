خبرگزاری کار ایران
حادثه عجیب برای هالند با برخورد به درِ اتوبوس!

ستاره تیم ملی نروژ و باشگاه منچسترسیتی در جریان اردوی ملی دچار حادثه‌ای غیرمنتظره شد که به بخیه‌ خوردن لب او انجامید.

به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند، مهاجم گلزن تیم ملی نروژ و باشگاه منچسترسیتی، در اتفاقی عجیب هنگام ورود به اردوی ملی در اسلو دچار مصدومیت از ناحیه دهان شد. این آسیب در نتیجه برخورد شدید درِ صندوق اتوبوس تیم ملی نروژ با صورت او به‌وجود آمد که منجر به خونریزی و در نهایت دریافت سه بخیه در ناحیه لب شد.

این حادثه در حالی رخ داد که هالند به همراه چمدان خود در کنار اتوبوس ایستاده بود و هنگام باز شدن درِ صندوق، به شکل اتفاقی ضربه‌ای به صورت او وارد شد. هالند در واکنش به این اتفاق گفت: «فقط با درِ اتوبوس برخورد داشتم و سه بخیه خوردم.»

حادثه عجیب برای هالند با برخورد به درِ اتوبوس!

با وجود این آسیب، منابع نزدیک به تیم ملی نروژ تأیید کردند که هالند مشکلی برای همراهی تیم در دیدار مقابل مولداوی نخواهد داشت و در دسترس سرمربی خواهد بود.

هالند در ادامه با روحیه‌ای شوخ‌طبعانه به این ماجرا واکنش نشان داد و تصویری از صورت خود با لب بخیه‌خورده در اسنپ‌چت منتشر کرد. او در پاسخ به شوخی یک هوادار که گفته بود «مطمئناً مارتین اودگارد به تو مشت زده» پاسخ داد: «درسته!»

حادثه عجیب برای هالند با برخورد به درِ اتوبوس!

