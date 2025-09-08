به گزارش ایلنا، در آستانه قرعه‌کشی جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین، تب و تاب در اردوی ملی فوتسال بانوان ایران به اوج خود رسیده است. این قرعه‌کشی که قرار است در تاریخ ۲۴ شهریور در شهر مانیل برگزار شود، سرنوشت ملی‌پوشان کشورمان را در این آوردگاه مهم جهانی رقم خواهد زد.

با اعلام رسمی فیفا تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌ها در سید سوم قرار گرفته است و چشم به قرعه‌ای دوخته که می‌تواند مسیر صعود به مراحل بالاتر را هموار یا ناهموار سازد. بر اساس سیدبندی اعلام شده، تیم‌های ملی برزیل، اسپانیا و پرتغال در سید اول، تایلند، ژاپن، آرژانتین و ایتالیا در سید دوم، ایران، کلمبیا، لهستان و نیوزیلند در سید سوم و در نهایت مراکش، کانادا، پاناما و تانزانیا در سید چهارم قرار گرفته‌اند. قرار گرفتن ایران در سید سوم بدین معناست که شاگردان تیم ملی می‌بایست در مرحله گروهی با یک تیم قدرتمند از سید اول، یک تیم خطرناک از سید دوم و یکی از تیم‌های به ظاهر ضعیف‌تر سید چهارم به رقابت بپردازند. همین امر باعث شده تا تحلیلگران و علاقه‌مندان به فوتسال از هم‌اکنون به گمانه‌زنی در مورد سناریوهای احتمالی بپردازند؛ سناریوهایی که از یک‌سو می‌تواند به شکل‌گیری یک «گروه مرگ» بینجامد و از سوی دیگر، نوید یک «گروه آسان» را برای ملی‌پوشان ایرانی به ارمغان آورد.

«گروه مرگ»؛ کابوس احتمالی برای ایران

بدون شک، همگروهی با تیم ملی برزیل از سید اول، دشوارترین چالش ممکن برای تیم ملی ایران خواهد بود. برزیل، پرافتخارترین تیم تاریخ فوتسال بانوان جهان، همواره به عنوان یک قدرت بلامنازع در این رشته ورزشی شناخته شده است. حال اگر این قرعه با حضور تیم‌های ژاپن یا ایتالیا از سید دوم تکمیل شود، کار برای نمایندگان ایران به مراتب دشوارتر خواهد شد. ژاپن در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در زمینه فوتسال بانوان انجام داده و همواره تیمی منظم و سختکوش بوده است. ایتالیا نیز با اتکا به لیگ قدرتمند داخلی خود، می‌تواند به عنوان یک تهدید جدی برای هر تیمی محسوب شود. اضافه شدن مراکش از سید چهارم به این جمع، می‌تواند «گروه مرگ» را برای تیم ملی ایران تکمیل کند. مراکش به عنوان نماینده قاره آفریقا، در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و حتی تیم‌های آسیایی را نیز به چالش کشیده است. ترکیب «برزیل–ژاپن–ایران–مراکش» را شاید بتوان بدترین قرعه ممکن برای شاگردان تیم ملی قلمداد کرد.

«گروه آسان»؛ روزنه‌ای از امید

اما در سوی دیگر، شانس نیز می‌تواند با تیم ملی ایران همراه باشد. اگر تیم ملی کشورمان با پرتغال از سید اول همگروه شود، شرایط به مراتب امیدوارکننده‌تر خواهد بود. پرتغال هرچند تیمی قدرتمند محسوب می‌شود، اما در مقایسه با برزیل و اسپانیا، از ثبات کمتری برخوردار است. حال اگر در کنار پرتغال، آرژانتین از سید دوم در گروه ایران قرار گیرد، می‌توان به صعود امیدوار بود. آرژانتین تیمی است که هرچند فوتسال پرشوری را به نمایش می‌گذارد، اما در بخش بانوان، فاصله‌ای قابل توجه با تیم‌های آسیایی و اروپایی دارد. از سید چهارم نیز اگر تانزانیا در کنار ایران قرار گیرد، مسیر صعود به دور بعدی تا حد زیادی هموار خواهد شد. ترکیب

«پرتغال–آرژانتین–ایران–تانزانیا» را می‌توان «گروه آسان» نامید؛ جایی که شانس صعود ایران از مرحله گروهی به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/