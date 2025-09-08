برد پرگل اسپانیا و بلژیک در شب پیروزی آلمان

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا امشب در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی در قاره اروپا در ورزشگاه باشاک شهیر به مصاف ترکیه رفت و با نتیجه ۶-۰ به برتری رسید.

پدری در دقیقه ۶ و ۶۲، میکل مرینو در دقایق ۲۱، ۱+۴۵ و ۵۷، فران تورس در دقیقه ۵۳ گل‌های اسپانیا را در این مسابقه به ثمر رساندند.

اسپانیا با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدر گروه E قرار گرفت و ترکیه با ۳ امتیاز در رتبه سوم گروه چهار تیمی ماند.

در دیگر دیدار امشب تیم ملی فوتبال آلمان امشب از گروه A بازی‌های انتخابی جام جهانی میزبان ایرلند شمالی بود و در پایان با نتیجه ۳-۱ به پیروزی رسید.

سرژ گنابری در دقیقه ۷، ندیم امیری در دقیقه ۶۹ و فلورین ویرتز در دقیقه ۷۲ گل‌های برتری آلمان‌ها را در این مسابقه به ثمر رساندند. تک گل ایرلند شمالی را پرایس در دقیقه ۳۴ به ثمر رساند.

آلمان با این پیروزی ۳ امتیازی شد و در رتبه سوم گروه قرار گرفت و ایرلند شمالی با این شکست ۳ امتیازی باقی و در رتبه دوم ماند.

همچنین بلژیک موفق شد 6 بر صفر قزاقستان را شکست بدهد و لهستان نیز 3 بر یک فنلاند را شکست داد.

