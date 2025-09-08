خشم فرهاد مجیدی از یک حذف تلخ

به گزارش ایلنا، روز جمعه، تیم فوتبال البطائح در دور برگشت از مرحله اول رقابت‌های جام بانک اسلامی ابوظبی در دیداری که به میزبانی النصر برگزار شد، با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. این شکست در حالی رقم خورد که روند کلی بازی کاملاً به سود البطائح بود. فرهاد مجیدی، سرمربی ایرانی الفریق، در گفت‌وگو با «الامارات الیوم» ضمن تأکید بر برتری تیمش در جریان بازی گفت: «ما کنترل بازی را به‌طور واضح در دست داشتیم، اما در نیمه اول از دو حمله النصر، دو گل دریافت کردیم که برخلاف جریان مسابقه بود.» او افزود: «با این حال توانستیم پیش از پایان نیمه اول اختلاف را به ۲-۱ کاهش دهیم و این اقدام انگیزه‌ای شد برای حمله در نیمه دوم و تلاش برای رسیدن به تساوی.»

مجیدی درباره گل تعیین‌کننده تیم حریف نیز گفت: «النصر موفق شد گل سوم را به ثمر رساند؛ گلی که من آن را نقطه عطف بازی می‌دانم و امیدهای ما برای بازگشت را از بین برد، با وجود تلاشی که بازیکنانم انجام دادند.»

سرمربی ایرانی همچنین به وضعیت بازیکنان ذخیره اشاره کرد و توضیح داد: «بازیکنان ذخیره به اندازه بازیکنان اصلی قدرت و کیفیت ندارند و این حقیقتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.» او افزود: «من امیدوار بودم مهاجم کامرونی تیم، آناتولی، در بازی برگشت حاضر باشد، اما کادر پزشکی اجازه ریسک نداد، چون نگران تشدید مصدومیتش بودند.»

با این حال، مجیدی تأکید کرد که این شکست تأثیر منفی بر عملکرد تیم در لیگ «ادنوک» نخواهد گذاشت و با تأکید بر ادامه مسیر رو به جلو گفت: «وظیفه من توسعه تیم و آماده‌سازی آن برای نمایش قدرتمند مقابل تمام رقباست و ما به کار خود برای رسیدن به این هدف ادامه خواهیم داد.»

