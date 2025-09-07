آخرین وضعیت مصدومیت ملی پوش پرسپولیس
آسیب دیدگی سهیل صحرایی جدی نیست و این بازیکن مشکلی برای ادامه کار ندارد.
به گزارش ایلنا، ارسلان بهمنیپور، پزشک تیم ملی فوتبال امید ایران، خبرهای خوبی درباره وضعیت مصدومیت سهیل صحرایی، بازیکن این تیم که در بازی با گوام مصدوم شده بود، اعلام کرد.
بهمنیپور گفت: «سهیل صحرایی در جریان بازی با گوام، از ناحیه استخوان پا ضربه خورد و به همین دلیل مجبور شد از بازی بیرون برود. بلافاصله پس از بازی، معاینات اولیه روی او انجام شد و صبح امروز هم به بیمارستان منتقل شد. خوشبختانه، پس از بررسیهای دقیق و عکسبرداری، مشخص شد که هیچ شکستگی در پایش وجود ندارد و مشکل خاصی نیست.»
پزشک تیم ملی امید افزود: «در سونوگرافیای که در محل اقامت تیم از پای صحرایی گرفته شد، مقداری کوفتگی و آسیبدیدگی در بافتهای نرم دیده شد. برای اطمینان بیشتر و بررسی دقیقتر، فردا یک اسکن MRI و سونوگرافی دیگر از پای او گرفته خواهد شد.»
بهمنیپور در پایان صحبتهای خود از همکاری و تلاش کادر پزشکی باشگاهها، فیزیوتراپها و ماساژورهای تیم که در هوای گرم و شرجی به ریکاوری بازیکنان کمک کردند، تشکر و قدردانی کرد.