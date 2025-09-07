خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدایی ستاره پی‌اس‌جی پس از ۲۰ سال!

جدایی ستاره پی‌اس‌جی پس از ۲۰ سال!
کد خبر : 1683183
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع فرانسوی با عقد قراردادی دائمی به باشگاه قطر اس‌سی پیوست و به دو دهه حضورش در پاریس پایان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، پرسنل کیمپمبه، مدافع باتجربه فرانسوی، رسماً این باشگاه را ترک کرد و با قراردادی دائمی به تیم قطر اس‌سی پیوست. این انتقال پایان یک داستان طولانی و عاطفی در باشگاه پایتخت‌ فرانسه بود.

کیمپمبه که در آکادمی باشگاه رشد کرده بود، دقیقاً ۲۰ سال پس از ورودش به کمپ تمرینی پاری‌سن‌ژرمن، در سن ۳۰ سالگی از تیم محبوبش خداحافظی کرد. او طی این سال‌ها تبدیل به یکی از چهره‌های ماندگار و وفادار باشگاه شد و در مجموع ۲۰ جام قهرمانی با پیراهن پاری‌سن‌ژرمن، از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه گذشته به دست آورد

در عرصه ملی نیز، این مدافع چپ‌پا در سال ۲۰۱۸ همراه با تیم ملی فرانسه قهرمان جهان شد. با این حال، مصدومیت شدید در فوریه ۲۰۲۳ و پارگی آشیل در بازی مقابل مارسی، ضربه بزرگی به دوران ورزشی او زد. کیمپمبه پس از بیش از ۸۰۰ روز دوری از میادین رسمی، نهایتاً در فوریه امسال در دیدار جام حذفی مقابل لومان به میادین بازگشت.

اما این بازگشت نتوانست ادامه‌ای برای دوران موفقش در پارک دو پرنس باشد و حالا کیمپمبه با انتقال به قطر، فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود را آغاز خواهد کرد. این انتقال پایانی برای یکی از وفادارترین بازیکنان تاریخ پی‌اس‌جی بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی