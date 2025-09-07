به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، پرسنل کیمپمبه، مدافع باتجربه فرانسوی، رسماً این باشگاه را ترک کرد و با قراردادی دائمی به تیم قطر اس‌سی پیوست. این انتقال پایان یک داستان طولانی و عاطفی در باشگاه پایتخت‌ فرانسه بود.

کیمپمبه که در آکادمی باشگاه رشد کرده بود، دقیقاً ۲۰ سال پس از ورودش به کمپ تمرینی پاری‌سن‌ژرمن، در سن ۳۰ سالگی از تیم محبوبش خداحافظی کرد. او طی این سال‌ها تبدیل به یکی از چهره‌های ماندگار و وفادار باشگاه شد و در مجموع ۲۰ جام قهرمانی با پیراهن پاری‌سن‌ژرمن، از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه گذشته به دست آورد

در عرصه ملی نیز، این مدافع چپ‌پا در سال ۲۰۱۸ همراه با تیم ملی فرانسه قهرمان جهان شد. با این حال، مصدومیت شدید در فوریه ۲۰۲۳ و پارگی آشیل در بازی مقابل مارسی، ضربه بزرگی به دوران ورزشی او زد. کیمپمبه پس از بیش از ۸۰۰ روز دوری از میادین رسمی، نهایتاً در فوریه امسال در دیدار جام حذفی مقابل لومان به میادین بازگشت.

اما این بازگشت نتوانست ادامه‌ای برای دوران موفقش در پارک دو پرنس باشد و حالا کیمپمبه با انتقال به قطر، فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود را آغاز خواهد کرد. این انتقال پایانی برای یکی از وفادارترین بازیکنان تاریخ پی‌اس‌جی بود.

