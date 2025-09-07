خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس ۳-۰ استقلال: سرخ‌ها فاتح دربی جوانان شدند

پرسپولیس ۳-۰ استقلال: سرخ‌ها فاتح دربی جوانان شدند
تیم جوانان پرسپولیس با نمایشی درخشان موفق شد استقلال را شکست بدهد.

به گزارش ایلنا، تقابل بهادر عبدی و هاشم بیگ‌زاده امروز تعداد زیادی از هواداران پرسپولیس و استقلال را به استادیوم درفشی‌فر کشاند تا شاهد دربی جوانان باشند. البته طرفداران تنها تماشاگران این بازی نبودند و از رضا شاهرودی و محمد انصاری تا علیرضا اسدی، مسئولان ورزشی آکادمی دو باشگاه هم به مقر باشگاه پرسپولیس آمدند تا این بازی را به نظاره بنشینند.

علیرضا اسدی رییس آکادمی استقلال در لحظه ورود به ورزشگاه گفت: «مثل همیشه میبریم.» اما نمایش تیم بیگ‌زاده نشانی از این پیشبینی نداشت و پرسپولیس از همان ابتدای مسابقه سوار بر بازی کار را پیش برد و بازیکنان این تیم سرحال و آماده، حریف سنتی را تحت‌فشار قرار دادند.

در دقایق اولیه ارتین محمدی پس از فریب بازیکن استقلال شوت خود را به سمت دروازه زد اما واکنش استثنایی گلر استقلال مانع از ورود توپ به دروازه شد. در همان دقایق بود که ضربه سر امین شاهسونی هم از کنار دروازه استقلال به شکلی خطرناک عبور کرد و گل نشد.

حملات پرسپولیس ادامه داشت تا اینکه آنها سرانجام در دقیقه ۳۱ توانستند گل نخست را به ثمر برسانند. حرکت از سمت راست با پاس به امیرمحمد رضایی همراه شد تا او قفل دروازه را در دربی بشکند.

لحظاتی بعد مهدی چشم‌براه با یک شوت دقیق گل دوم را هم زد و جالب اینکه خوشحالی بعد از گل انجام نداد. او دستهای خود را بالا برد و تنها پذیرای شادی بازیکنان هم‌تیمی بود.

نیمه اول با این نتیجه به پایان رسید.

در حالی که قرمزها در نیمه دوم سه موقعیت متوالی را از دست داده بودند، ارسال امیرحسین طاهری روی دروازه با حرکت سریع امیررضا ولی‌پور تبدیل به گل سوم پرسپولیس شد.

شاگردان بهادر عبدی در این دیدار تقریبا موقعیت خاصی به حریف ندادند و توانستند با برتری کامل دربی جوانان را به پایان برسانند تا استقلال صدرنشین مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ تهران متوقف شود.

