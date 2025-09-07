به گزارش ایلنا، داستان انتقال کریستانتوس اوچه به کریستال پالاس رسماً به پایان رسید، اما مسیر پرپیچ‌وخم این بازیکن نیجریه‌ای همچنان یکی از عجیب‌ترین داستان‌های دنیای فوتبال است. اوچه که این روزها همراه تیم ملی نیجریه است، در عرض تنها دو فصل مسیر خود را از دسته ششم فوتبال اسپانیا تا سطح اول لیگ انگلستان طی کرده است.

در فصل ۲۳-۲۰۲۲، اوچه در تیم مورالو در منطقه اکسترمادورا بازی می‌کرد؛ تیمی در سطح ششم فوتبال اسپانیا. عملکرد خوب او به عنوان هافبک دفاعی باعث شد مورد توجه تیم رده دومی «سبتا» قرار بگیرد و در نهایت با مبلغی نمادین تنها ۸۰۰ یورو برای تیم دوم این باشگاه جذب شد. اما اتفاقی که همه‌چیز را تغییر داد، حضورش در تمرینات پیش‌فصل تیم اصلی بود؛ جایی که نظر خوزه خوان رومرو، سرمربی وقت را جلب کرد و از همانجا در تیم اصلی ماندگار شد.

با تثبیت در لیگ دسته اول فدراسیون فوتبال اسپانیا، نوبت به خوزه بوردالاس رسید تا نیم‌فصل نگاه ویژه‌ای به اوچه داشته باشد. سرمربی اهل آلیکانته، جذب اوچه را برای فصل بعد نهایی کرد و ختافه او را با رقمی کمتر از نیم‌میلیون یورو خرید و درصدی از فروش آینده را هم به سبتا اختصاص داد.

اما نقطه عطف بزرگ، تصمیم بوردالاس برای استفاده از اوچه در خط حمله بود؛ کمبود بازیکن باعث شد این هافبک تدافعی در اولین بازی‌اش در لالیگا، در ورزشگاه سن مامس مقابل بیلبائو به عنوان مهاجم به میدان برود و همانجا در نخستین لمس توپش گلزنی کند. این اتفاق، بازتابی جهانی پیدا کرد؛ از تیمی گمنام در دسته ششم تا گلزنی در لالیگا در کمتر از چند ماه.

اوچه در فصل گذشته درخشش چشم‌گیری در ترکیب ختافه داشت و همین موضوع باعث شد چندین باشگاه انگلیسی از جمله وولورهمپتون، لیدز و کریستال پالاس به سراغ او بروند. در نهایت، پالاس موفق شد با پرداخت ۵ میلیون یورو برای انتقال قرضی، و بند خرید اجباری به ارزش بیش از ۲۰ میلیون یورو، این ستاره آفریقایی را به خدمت بگیرد.

مبلغی که حالا بیش از ۲۶ هزار برابر ارزش اولیه اوچه در دو سال پیش است. داستانی که یادآور جادوی فوتبال، رؤیاهای دوردست و قدرت صبر و پشتکار بازیکنانی است که از زمین‌های گمنام به بزرگ‌ترین صحنه‌ها می‌رسند.

