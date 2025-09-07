بازتاب حضور الحدادی در ایران در روزنامه اسپانیایی
مهاجم سابق بارسلونا برای نخستینبار از اسپانیا خارج میشود و با قراردادی دو ساله به استقلال تهران پیوست.
به گزارش ایلنا به نقل از موندو دپورتیوو، منیر الحدادی، مهاجم مراکشی سابق باشگاه لگانس که پس از سقوط این تیم به دسته دوم اسپانیا به بازیکن آزاد تبدیل شده بود، با امضای قراردادی دو ساله راهی استقلال ایران شد تا نخستین تجربه بینالمللیاش را در لیگ برتر خلیج فارس پشت سر بگذارد.
الحدادی که محصول آکادمی فوتبال بارسلوناست، در سیسالگی تصمیم به ترک فوتبال اسپانیا گرفت و اکنون به تیمی پیوسته که در فصل جاری لیگ ایران با کسب چهار امتیاز از دو بازی در رتبه سوم جدول قرار دارد. استقلال در حال حاضر تحت هدایت ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی سابق اسپورتینگ، اداره میشود.
این مهاجم مراکشی در طول دوران حرفهای خود سابقه بازی در تیمهایی چون بارسلونا، والنسیا، آلاوس، سویا، ختافه، لاس پالماس و لگانس را در کارنامه دارد و فصل گذشته موفق شد ۷ گل در ۲۹ مسابقه برای لگانس به ثمر برساند.
نکته جالب درباره حضور او در استقلال، همتیمی شدن دوبارهاش با آنتونیو آدان، دروازهبان سابق رئال مادرید، بتیس و اتلتیکو مادرید است؛ چهرهای شناختهشده برای طرفداران فوتبال اسپانیا که حالا همراه با منیر الحدادی، ترکیب استقلال را در مسیر قهرمانی تقویت خواهد کرد.
استقلال که از پرهوادارترین باشگاههای ایران به شمار میرود، تاکنون ۹ عنوان قهرمانی در سطح اول فوتبال کشور کسب کرده و امسال نیز یکی از مدعیان اصلی تکرار این موفقیتهاست.