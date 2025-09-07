استقلال در میان چهار تیم باارزش سطح دوم فوتبال آسیا
استقلال با قرار گرفتن در جایگاه چهارم ارزشمندترین تیمهای سطح دوم فوتبال آسیا، نام خود را در جمع باشگاههای مطرح قاره ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، پایگاه معتبر «ترانسفرمارکت» تازهترین ردهبندی خود در خصوص ارزش مالی تیمهای فوتبال قاره آسیا را در سطح دوم منتشر کرد. در این گزارش، باشگاه استقلال ایران با ارزشی معادل ۱۹.۳۳ میلیون یورو در جایگاه چهارم قرار گرفته و توانسته جایگاه خود را در میان تیمهای برتر این سطح تثبیت کند.
در صدر این ردهبندی، تیم النصر عربستان با در اختیار داشتن ستارههای بینالمللی و ارزشی بالغ بر ۱۷۴.۳۱ میلیون یورو قرار دارد. پس از این تیم، الوصل امارات با ۴۷.۸۳ میلیون یورو و الاهلی قطر با ۲۲.۵۳ میلیون یورو رتبههای دوم و سوم را از آن خود کردند.
استقلال با میانگین سنی ۲۶.۷ سال توانسته بالاتر از تیم گامبا اوزاکا ژاپن با ارزش ۱۸ میلیون یورو و همچنین سپاهان ایران با ۱۶.۹۸ میلیون یورو بایستد. حضور دو نماینده فوتبال ایران در این جمع نشان میدهد که لیگ برتر کشورمان همچنان در سطح دوم فوتبال قاره از توان و ظرفیت اقتصادی و فنی مناسبی برخوردار است.
این آمار در شرایطی منتشر میشود که استقلال و سپاهان در فصل جاری علاوه بر رقابتهای داخلی، چشم به موفقیت در سطح بینالمللی نیز دارند و کسب چنین جایگاهی میتواند نشاندهنده جایگاه قابل توجه فوتبال باشگاهی ایران در قیاس با دیگر کشورهای آسیایی باشد.