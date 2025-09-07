به گزارش ایلنا، تیم ملی مونته‌نگرو در نخستین دیدار فیفادی خود برابر جمهوری چک در چارچوب انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۲–۰ شکست خورد. گل زودهنگام میهمان جریان بازی را تغییر داد و ضربه نهایی در دقایق پایانی اختلاف را دو برابر کرد تا مونته‌نگرو نتواند از میزبانی خود امتیاز بگیرد. آمار مالکیت توپ و پاس‌ها نزدیک بود، اما جمهوری چک در خلق موقعیت‌های باکیفیت برتری داشت و کنترل بازی را از همان آغاز در دست گرفت.

در این مسابقه چشم ایرانی‌ها بیش از همه به مارکو باکیچ، هافبک تازه‌وارد پرسپولیس دوخته شده بود. او در لیست تیم حضور داشت اما سرمربی مونته‌نگرو ترجیح داد در میانه میدان از بازیکنان دیگری استفاده کند و باکیچ تا پایان روی نیمکت نشست. این تصمیم بیش از آنکه به آمادگی او مربوط باشد، به انتخاب‌های تاکتیکی و رقابت فشرده در خط میانی برمی‌گشت.

با این حال، ویژگی‌های فنی باکیچ می‌تواند در دیدارهای بعدی به کمک تیم ملی کشورش بیاید؛ کنترل ریتم بازی، پاس‌های عمقی و شوت‌های از راه دور او در ترکیب مونته‌نگرو غایب بود. همین‌طور توانایی حفظ توپ در زیر فشار و اجرای ضربات ایستگاهی از نقاط قوت او به شمار می‌رود و ممکن است کادر فنی را به استفاده از او در بازی بعدی ترغیب کند.

مونته‌نگرو دوشنبه شب برابر کرواسی صف‌آرایی خواهد کرد و باید دید آیا سرمربی این بار به هافبک پرسپولیس میدان خواهد داد تا به ترکیب اصلی تیم ملی کشورش بازگردد یا خیر.

