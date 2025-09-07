ابهام در مورد اورونوف در فینال کافا مقابل ایران

به گزارش ایلنا، تیم ملی ازبکستان در فینال تورنمنت کافا برابر ایران صف‌آرایی خواهد کرد و همه نگاه‌ها متوجه اوستون اورونوف است؛ هافبکی که پس از بازگشت از مصدومیت، در سه بازی مرحله گروهی نیمکت‌نشین بود اما به‌عنوان بازیکن تعویضی توانست جریان هجومی تیمش را تغییر دهد. کادر فنی ازبکستان تا اینجا با مدیریت دقایق بازی، او را برای لحظات کلیدی حفظ کرده است.

حال پرسش اصلی اینجاست که کاپادزه در فینال چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا اورونوف را از ابتدا در ترکیب قرار می‌دهد تا از توانایی حمل توپ، تغییر جهت سریع و شوت‌زنی او برای باز کردن دفاع فشرده ایران استفاده کند، یا همچنان الگوی گذشته را ادامه می‌دهد و او را برای نیمه دوم و لحظات حساس ذخیره نگه می‌دارد؟

در صورت نیمکت‌نشینی دوباره، اورونوف می‌تواند در دقایق ۶۰ تا ۷۰ وارد زمین شود و با سرعت و تحرک خود ریتم بازی را عوض کند؛ سناریویی که می‌تواند دفاع ایران را به عقب براند و موقعیت‌های خطرناک روی دروازه ایجاد کند. اما فیکس شدن او نیز به‌معنای ریسک بالاتر و استفاده از توان کامل این بازیکن در شروع بازی خواهد بود.

تصمیم نهایی کاپادزه درباره اورونوف می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر فینال داشته باشد. در این میان، هواداران پرسپولیس و کادر فنی این تیم امیدوارند حضور هافبک ازبکستان در دیدار برابر ایران بدون مصدومیت جدید به پایان برسد تا او سالم به تهران بازگردد.

