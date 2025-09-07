همهچیز به دیدار با امارات گره خورد
تیم امید در انتظار سرنوشتسازترین بازی مرحله گروهی
تیم ملی امید ایران میتواند با پیروزی برابر امارات بی حرف و حدیث به جام ملتهای آسیا زیر 23 سال صعود کند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران با وجود دو پیروزی پرگل مقابل هنگکنگ (۴–۰) و گوام (۶–۰) و ثبت تفاضل گل +۱۰، همچنان در رده دوم گروه خود قرار دارد. امارات میزبان با دو برد متوالی برابر گوام (۱۳–۰) و هنگکنگ (۲–۰) و تفاضل گل +۱۵ صدر جدول را در اختیار گرفته است. به این ترتیب، سرنوشت صدرنشینی و صعود مستقیم به جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا در جدال رودرروی ایران و امارات مشخص خواهد شد.
طبق قوانین رقابتها، از میان ۴۴ تیم حاضر در ۱۱ گروه، صدرنشینان بهطور مستقیم به مرحله نهایی در عربستان صعود میکنند و چهار تیم برتر دوم نیز سهمیه خواهند گرفت. در جدول موقت تیمهای دوم، چین با ۶ امتیاز و تفاضل +۱۱ در صدر قرار دارد و ایران با ۶ امتیاز و تفاضل +۱۰ جایگاه دوم را در اختیار گرفته است؛ هرچند این جدول تا پایان مرحله گروهی مدام تغییر خواهد کرد.
سناریوهای پیشروی شاگردان امید روانخواه به این شکل است: با پیروزی مقابل امارات، ایران صدرنشین گروه خواهد شد و بیچونوچرا راهی مرحله نهایی میشود. در صورت تساوی، هر دو تیم ۷ امتیازی خواهند شد اما امارات به دلیل تفاضل گل بهتر صدرنشین میماند و ایران باید به جدول بهترین تیمهای دوم امید ببندد. شکست نیز ایران را در همان رده دوم با ۶ امتیاز نگه میدارد و صعودش به نتایج سایر گروهها وابسته خواهد شد.
کادر فنی تیم امید برای عبور از این مانع دشوار، روی تکرار نمایشهای دو بازی نخست حساب باز کرده است: شروعی پرقدرت، حفظ انسجام دفاعی و بهرهگیری از قدرت حمله در کنارهها. تنها با برد برابر میزبان است که راه صعود بدون دغدغه به جام ملتهای عربستان هموار خواهد شد و در غیر این صورت، تیم امید باید چشمانتظار معادلات پیچیده جدول تیمهای دوم بماند.