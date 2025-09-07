رئالِ ژابی: کدام ستاره ستون ترکیب است و کدام یک در سایه؟

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، ژابی آلونسو در این مدت ترکیبی متشکل از ۲۴ بازیکن را به‌کار گرفته، اما ستون اصلی تیمش را شش نفر تشکیل داده‌اند. در صدر این گروه، تیبو کورتوا با ۸۱۰ دقیقه حضور کامل در زمین، بی‌رقیب‌ترین بازیکن تیم است. بعد از او اورلین شوامنی قرار دارد که تنها پنج دقیقه کمتر از کورتوا بازی کرده و به‌خاطر تعویض در دقایق پایانی بازی برابر دورتموند در جام باشگاه‌های جهان از صدرنشینی بازمانده است.

غافلگیرکننده‌ترین عضو این جمع شش‌نفره، گونسالو است؛ بهترین گلزن رئال در جام باشگاه‌های جهان که ۶ بار در ترکیب اصلی قرار گرفته و در مجموع ۴۷۹ دقیقه بازی کرده است. فده والورده هم جایگاه خود را به‌عنوان بازیکن غیرقابل جایگزین تثبیت کرده و نزدیک به ۹۸ درصد دقایق ممکن را بازی کرده است. آردا گولر با هشت بازی پیاپی در ترکیب اصلی و وینیسیوس جونیور نیز دو مهره‌ی دیگر این گروه هستند. وینیسیوس با وجود تعویض در دیدار با اوویدو، همچنان یکی از اولین گزینه‌های ژابی برای شروع بازی‌ها است.

در سمت دیگر، بازیکنانی چون دنی سبایوس، لوکا مودریچ (پیوسته به میلان) و ابراهیم دیاز بیشتر از دیگران تعویض شده‌اند. سبایوس در هفت بازی به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین شده است. آمارهایی که نشان می‌دهد نقش او حتی پس از ناموفق بودن انتقالش به المپیک مارسی تغییر چندانی نکرده است.

در مجموع، ژابی آلونسو در این ۹ بازی از ۲۴ بازیکن استفاده کرده که در میان آن‌ها دو بازیکن جوان یعنی یاکوبو رامون (۲۳ دقیقه) و ویکتور مونیوس (۱۳ دقیقه) هم دیده می‌شوند؛ بازیکنانی که حالا دیگر در باشگاه حضور ندارند و به‌ترتیب به کومو و اوساسونا پیوسته‌اند.

از طرفی، سه بازیکن هنوز فرصت عرض اندام خود به ژابی را پیدا نکرده‌اند: ادر میلیتائو، فرلان مندی و کاماوینگا. مصدومیت، دلیل غیبت کامل این سه در فهرست بازی‌ها بوده و انتظار می‌رود که کاماوینگا پس از فیفادی، زودتر از بقیه بازگردد.

باید به یاد داشت که بازیکنانی چون داوید آلابا نیز تاکنون در لالیگا دقیقه‌ای بازی نکرده‌اند. او پس از بازی دوستانه با تیم اتریشی تی‌رول، دوباره دچار مصدومیت شد و دیگر در ترکیب قرار نگرفت. فران گارسیا هم علی‌رغم بازی در تمام مسابقات جام باشگاه‌های جهان (۶ بازی، ۵۴۰ دقیقه)، با ورود کارراس جایگاهش را از دست داده است.

در خط دفاع نیز وضعیت ناامیدکننده‌ای برای آسِنسیو شکل گرفته است. او ابتدا در کنار هویسن بازی می‌کرد، اما اخراج زودهنگام در بازی با پاچوکا باعث شد از تیم کنار گذاشته شود. بازگشتش در دیدار با پاری‌سن‌ژرمن هم با اشتباه منجر به گل همراه بود و از آن زمان تاکنون دقیقه‌ای در لالیگا بازی نکرده است.

در نهایت، جود بلینگام نیز که در تمام بازی‌های جام باشگاه‌های جهان در ترکیب اصلی بود، پس از جراحی شانه از ۱۶ جولای دیگر در هیچ بازی‌ای حضور نداشته و بازگشت او به میادین تا ماه اکتبر به تعویق افتاده است.

