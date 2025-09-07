آرای جدید کمیته انضباطی اعلام شد

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی در جدیدترین آرای خود چند باشگاه لیگ برتری را به دلیل تخلفات مختلف در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر متحمل جرایم مالی کرد.

در بازی پیکان و ذوب آهن، خودروسازان به دلیل نقض اصول کلی رفتار از طریق تاخیر در شروع مسابقه به ده میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. باشگاه اصفهانی نیز به دلیل الفاظ تماشاگران منتسب به این تیم ۴۰ میلیون تومان جریمه شد.

در بازی گل‌گهر و فجر نیز سیرجانی‌ها به دلیل تاخیر در ورود ۱۰ میلیون جریمه شدند و باشگاه فجر نیز به دلیل فروش بلیت بیش از ظرفیت، کمبود آمبولانس و حرکات تماشاگران‌شان ۷۰ میلیون تومان جریمه شدند.

در بازی استقلال خوزستان و پیکان نیز، آبی‌پوشان به دلیل تاخیر در ورود و سوء رفتار تیمی متحمل ۴۰ میلیون تومان جریمه شدند.

