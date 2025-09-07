انتقاد توخل از عملکرد رشفورد در پیراهن تیم ملی انگلیس

به گزارش ایلنا، توماس توخل پس از پیروزی ۲ بر صفر تیم ملی انگلیس مقابل آندورا در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، نسبت به عملکرد مارکوس رشفورد ابراز تردید کرد و گفت که این بازیکن در لباس سه‌شیرها هنوز فاقد «عامل شگفتی» است.

رشفورد که این فصل به صورت قرضی از منچستریونایتد راهی بارسلونا شده، در بازی برابر آندورا نمایش متوسطی داشت و نتوانست انتظارات را برآورده کند. توخل در نشست خبری پس از بازی گفت: «او کمی در ارائه اعداد و نمایش‌های "شگفت انگیز" در پیراهن تیم ملی انگلیس مشکل دارد. اما تا زمانی که با همین کیفیت تمرین کند، رفتار حرفه‌ای داشته باشد و در تیم فعال و پرانرژی باشد، به حمایت از او ادامه می‌دهیم. برای من مهم‌ترین چیز این است که می‌بینم تلاش می‌کند، روحیه دارد و با لبخند و کیفیت بالا تمرین می‌کند.»

با وجود تمجید از روحیه و تلاش این مهاجم ۲۷ ساله، توخل تلویحاً به این موضوع اشاره کرد که رشفورد فعلاً نتوانسته جایگاه ثابتی در ترکیب سه‌شیرها پیدا کند، به‌ویژه که در بارسلونا نیز فرصت زیادی برای بازی به‌دست نیاورده است. این شرایط ممکن است شانس او برای حضور در فهرست نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را به خطر بیندازد.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند تیم ملی انگلیس با وجود پیروزی برابر حریفی نه‌چندان قدرتمند مانند آندورا، زیر نظر توخل دچار افت شده است. این در حالی‌ است که دوران گرت ساوت‌گیت با همه انتقادات، نتایج بهتری را برای سه‌شیرها به همراه داشت.

