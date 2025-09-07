شوک بزرگ به آرسنال: دوری چند هفتهای ویلیام سالیبا
ویلیام سالیبا، مدافع فرانسوی آرسنالف به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا، سه تا چهار هفته قادر به همراهی تیمش نخواهد بود
به گزارش ایلنا، آرسنال با خبر ناامیدکنندهای در جریان وقفه فیفادی مواجه شد. گزارشها از غیبت چند هفتهای ویلیام سالیبا، مدافع میانی فرانسوی، به دلیل مصدومیت مچ پا حکایت دارند. این آسیبدیدگی در دیدار اخیر توپچیها مقابل لیورپول در آنفیلد رقم خورد و ممکن است باعث دوری یکماهه او از میادین شود.
روزنامه فرانسوی «اکیپ» در گزارش خود تأیید کرده که سالیبا به دلیل این مصدومیت، اردوی تیم ملی فرانسه را نیز از دست داده و پیشبینی میشود در چند دیدار حساس آرسنال غایب باشد. گفته میشود آسیبدیدگی این مدافع پیش از شروع بازی در جریان گرمکردن رخ داده اما با تصمیم کادر فنی به میدان فرستاده شده که حالا این تصمیم با انتقاداتی همراه شده است.
آرسنال در دیدار حساس خود با نتیجه یک بر صفر برابر لیورپول شکست خورد و حالا از دست دادن یکی از مهرههای کلیدی خط دفاعیاش برای چند هفته، میتواند ضربهای دیگر به برنامههای میکل آرتتا وارد کند. این در حالی است که سالیبا فصل گذشته نیز در ماه مارس به دلیل مصدومیت کمر، پایان فصل را از دست داد و غیبت او یکی از عوامل از دست رفتن قهرمانی توپچیها در رقابت با منچسترسیتی محسوب میشد.
باشگاه آرسنال در نقلوانتقالات تابستانی کریستین موسکرا، مدافع ۲۱ ساله را بهعنوان جانشین جذب کرده و حالا این بازیکن جوان یا پیهرو هنکاپیه میتوانند جای خالی سالیبا را پر کنند. سالیبا در صورت پیشرفت مناسب روند درمان، احتمالاً برای دیدار با نیوکسل در ۲۸ سپتامبر یا بازی خانگی مقابل المپیاکوس در ۱ اکتبر به ترکیب بازخواهد گشت.