دروازهبان جدید تراکتور وارد ایران شد
دروازهبان سوئدی مدنظر تراکتور برای انجام تستهای پزشکی و نهایی کردن قراردادش وارد تبریز شد.
به گزارش ایلنا، مارکو یوهانسون، دروازهبان سوئدی که مذاکراتی جدی با باشگاه تراکتور داشته، بامداد امروز وارد ایران شد تا مراحل پایانی انتقال خود به جمع شاگردان دراگان اسکوچیچ را طی کند.
این دروازهبان ۲۵ ساله در صورت موفقیت در تستهای پزشکی، به عنوان جانشین علیرضا بیرانوند که به دلیل محرومیت تا اواخر آذر نمیتواند برای تراکتور بازی کند، به این تیم خواهد پیوست.
یوهانسون سابقه بازی در فوتبال سوئد و آلمان را در کارنامه دارد و فصل گذشته پیراهن اینتراخت برانشوایگ در بوندسلیگای ۲ را به تن میکرد. حالا با ورود به تبریز، او در آستانه تجربه نخستین حضورش در فوتبال ایران قرار گرفته است.
با نهایی شدن جذب این بازیکن، تراکتور گام مهمی در تقویت پست دروازهبان برمیدارد و یوهانسون میتواند یکی از خریدهای کلیدی این تیم در فصل نقلوانتقالات تابستانی باشد.