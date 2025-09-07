خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دروازه‌بان جدید تراکتور وارد ایران شد

دروازه‌بان جدید تراکتور وارد ایران شد
کد خبر : 1682881
لینک کوتاه کپی شد.

دروازه‌بان سوئدی مدنظر تراکتور برای انجام تست‌های پزشکی و نهایی کردن قراردادش وارد تبریز شد.

به گزارش ایلنا، مارکو یوهانسون، دروازه‌بان سوئدی که مذاکراتی جدی با باشگاه تراکتور داشته، بامداد امروز وارد ایران شد تا مراحل پایانی انتقال خود به جمع شاگردان دراگان اسکوچیچ را طی کند.

این دروازه‌بان ۲۵ ساله در صورت موفقیت در تست‌های پزشکی، به عنوان جانشین علیرضا بیرانوند که به دلیل محرومیت تا اواخر آذر نمی‌تواند برای تراکتور بازی کند، به این تیم خواهد پیوست.

یوهانسون سابقه بازی در فوتبال سوئد و آلمان را در کارنامه دارد و فصل گذشته پیراهن اینتراخت برانشوایگ در بوندس‌لیگای ۲ را به تن می‌کرد. حالا با ورود به تبریز، او در آستانه تجربه نخستین حضورش در فوتبال ایران قرار گرفته است.

با نهایی شدن جذب این بازیکن، تراکتور گام مهمی در تقویت پست دروازه‌بان برمی‌دارد و یوهانسون می‌تواند یکی از خریدهای کلیدی این تیم در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی