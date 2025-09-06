کسری، توپ هتتریک مقابل گوام را به خانه برد
مهاجم گلزن تیم امید ایران توانست برای اولین بار در یک بازی ملی هتتریک کند.
به گزارش ایلنا، در دومین دیدار تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، شاگردان امید روانخواه موفق شدند با نتیجه قاطع شش بر صفر از سد تیم گوام بگذرند. در این پیروزی پرگل، کسری طاهری، مهاجم جوان تیم پیکان، نقش کلیدی ایفا کرد.
طاهری که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، با درخشش خیرهکننده خود موفق به زدن سه گل (هتتریک) شد و دومین پیروزی تیم امید را با نام خود ثبت کرد.
پس از پایان مسابقه، این مهاجم جوان طبق یک سنت رایج در میان فوتبالیستها، توپ بازی را به عنوان یادگاری با خود به همراه برد. این قانون نانوشته، به بازیکنانی که در یک دیدار حداقل سه گل به ثمر میرسانند، اجازه میدهد تا توپ مسابقه را به عنوان نمادی از خوششانسی و خاطرهای ماندگار، نزد خود نگه دارند.
گفتنی است کسری طاهری در دیدار قبلی تیم امید نیز موفق به ثمر رساندن دو گل شده بود و با پنج گل زده، عنوان بهترین گلزن حال حاضر تیم امید ایران را از آن خود کرده است. این بازیکن که به تازگی به تیم پیکان پیوسته، دوران بسیار خوبی را سپری میکند.