دقیقی:خوشحالم که به کسری طاهری اعتماد کردم

به گزارش ایلنا، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از دیدار دوستانه امروز مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت: «با توجه به تعطیلی لیگ و فاصله زمانی بین بازی‌های تیم ملی بزرگسالان و امید، تلاش کردیم از این فرصت برای آماده‌سازی تیم استفاده کنیم. دو بازی دوستانه با استقلال خوزستان و فولاد انجام دادیم که به لحاظ تاکتیکی و آمادگی بدنی برای تیم مفید بود. از بازیکنانم راضی هستم و امیدوارم در مسابقات رسمی هفته آینده بتوانیم نتیجه مطلوب را کسب کنیم.»

دقیقی درباره ضعف در زدن ضربات آخر تصریح کرد: «بازیکنان موقعیت خلق کردند و خوشحالم که به کسری طاهری اعتماد کردم. او ۱۸ سال دارد و نشان داد که می‌تواند در آینده نقش مهمی در فوتبال ایران ایفا کند. هدف ما رشد استعدادهای جوان و حفظ کیفیت تیم است.»

او درباره مصدومیت خود گفت: «مدتی است با گرفتگی دیسک مواجه هستم، اما وضعیت بدنم بهتر شده و به فعالیت‌های مربیگری ادامه خواهم داد. تمرکز ما هم‌زمان روی سلامت و آماده‌سازی تیم است.»

سرمربی پیکان در پایان افزود: «باشگاه پیکان همواره بازیکن‌ساز بوده و امسال هم فرصت خوبی برای معرفی استعدادهای جدید داریم. امیدوارم بتوانیم ترکیب با تجربه و جوانی را به بهترین شکل مدیریت کنیم و موفقیت تیم و معرفی استعدادهای فوتبال ایران ادامه داشته باشد.»

