دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان بابت اشتباهی که روی گل اول تاجیکستان مرتکب شد، از مردم ایران و اعضای تیم ملی عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا، پیام نیازمند پس از تساوی 2 - 2 تیم ملی فوتبال کشورمان برابر تاجیکستان در آخرین بازی مرحله گروهی تورنمنت کافا 2025 گفت: از مربیان، هم‌تیمی‌هایم و مردم بابت گل اول تاجیکستان عذرخواهی می‌کنم. اشتباه بچگانه‌ای انجام دادم و توپ را ساده فرض کردم. پس از این گل، شیرازه تیم به‌هم ریخت. از همه عذرخواهی می‌کنم. به نظر من توپ گل نشده بود، ولی نباید این اشتباه هم صورت می‌گرفت.

سنگربان تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین خاطر نشان کرد: من صحنه گل را هنوز ندیده‌ام، اما به نظر خودم توپ از خط رد نشده بود. توپ از دستم فِر خورد.

 

