پیروزی اسپانیا و بلژیک، توقف هلند/ شکست عجیب آلمان
تیم‌های ملی اسپانیا و بلژیک کار خود در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ را با پیروزی آغاز کردند، هلند متوقف شد و آلمان شکست خورد.

به گزارش ایلنا، دور اول رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 در اروپا با پیروزی تیم‌های ملی اسپانیا و بلژیک، توقف هلند و شکست عجیب آلمان مقابل اسلواکی آغاز شد.

در یکی از این دیدارها؛ تیم ملی اسپانیا از ساعت 22:15 شب گذشته (پنجشنبه) و دیداری خارج از خانه مقابل بلغارستان به میدان رفت و با پیروزی 3 بر صفر به کار خود پایان داد.

میکل اویارزابال (5)، مارک کوکوریا (30) و میکل مارینو (38) گلزنان لاروخا در این دیدار بودند.

در بازی همزمان؛ تیم ملی آلمان در اسلواکی به میدان رفت و با نتیجه دور از ذهن 2 بر صفر شکست خورد.

در دیگر دیدار؛ بلژیکی‌ها میهمان لیختن‌اشتاین بودند و با پیروزی پُرگل 6 بر صفر به خانه برگشتند.

برای شیاطین سرخ اروپا در این مسابقه؛ ماکسیم دی‌کویپر (29)، یوری تیلمانس (46 و 70-پنالتی)، آرتور تیاته (60)، کوین دی‌بروینه (62) و مالیک فوفانا (1+90) گلزنی کردند. 

همچنین تیم ملی هلند در خانه میزبان لهستان بود و با تساوی یک - یک متوقف شد.

برای لاله‌ها در این دیدار؛ دنزل دومفریس (28) گلزنی کرد و گل لهستان نیز توسط متی کش (80) زده شد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خورد:

قزاقستان صفر - ولز یک

گرجستان 2 - ترکیه 3

لیتوانی یک - مالت یک

لوگزامبورگ یک - ایرلند شمالی 3

 

