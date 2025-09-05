پیروزی اسپانیا و بلژیک، توقف هلند/ شکست عجیب آلمان
تیمهای ملی اسپانیا و بلژیک کار خود در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ را با پیروزی آغاز کردند، هلند متوقف شد و آلمان شکست خورد.
به گزارش ایلنا، دور اول رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2026 در اروپا با پیروزی تیمهای ملی اسپانیا و بلژیک، توقف هلند و شکست عجیب آلمان مقابل اسلواکی آغاز شد.
در یکی از این دیدارها؛ تیم ملی اسپانیا از ساعت 22:15 شب گذشته (پنجشنبه) و دیداری خارج از خانه مقابل بلغارستان به میدان رفت و با پیروزی 3 بر صفر به کار خود پایان داد.
میکل اویارزابال (5)، مارک کوکوریا (30) و میکل مارینو (38) گلزنان لاروخا در این دیدار بودند.
در بازی همزمان؛ تیم ملی آلمان در اسلواکی به میدان رفت و با نتیجه دور از ذهن 2 بر صفر شکست خورد.
در دیگر دیدار؛ بلژیکیها میهمان لیختناشتاین بودند و با پیروزی پُرگل 6 بر صفر به خانه برگشتند.
برای شیاطین سرخ اروپا در این مسابقه؛ ماکسیم دیکویپر (29)، یوری تیلمانس (46 و 70-پنالتی)، آرتور تیاته (60)، کوین دیبروینه (62) و مالیک فوفانا (1+90) گلزنی کردند.
همچنین تیم ملی هلند در خانه میزبان لهستان بود و با تساوی یک - یک متوقف شد.
برای لالهها در این دیدار؛ دنزل دومفریس (28) گلزنی کرد و گل لهستان نیز توسط متی کش (80) زده شد.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خورد:
قزاقستان صفر - ولز یک
گرجستان 2 - ترکیه 3
لیتوانی یک - مالت یک
لوگزامبورگ یک - ایرلند شمالی 3