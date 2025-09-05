به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پس از دیدار برابر تاجیکستان که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، اظهار کرد: فکر می‌کنم بازی خوبی با سرعت بالا و موقعیت‌های متعدد داشتیم. با وجود صعود به فینال، ایرادهای زیادی در کارمان دیده شد، به‌ویژه پس از زدن گل دوم. فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و با بی‌تفاوتی بازی کردیم. همین یک اشتباه باعث شد گل بخوریم و جریان بازی تغییر کند. اگر مقابل تیم‌های بزرگ‌تر قرار بگیریم، با چنین اشتباهاتی دچار مشکل خواهیم شد.

وی با انتقاد از عملکرد تیم داوری این مسابقه افزود: اگر فوتبال آسیا می‌خواهد پیشرفت کند، با چنین قضاوت‌هایی راه به جایی نمی‌برد. داور اشتباهات زیادی داشت و اکثر صحنه‌های پنجاه-پنجاه را به سود حریف گرفت. VAR یک تکنولوژی است و خط‌نگاری دروازه هم فناوری دیگری؛ نبود آنها آسیب‌زننده است. البته اشتباه ما هم در نتیجه بی‌تأثیر نبود، اما مطمئنم اگر خطایی در محوطه رخ می‌داد، داور ازبکستانی علیه ما پنالتی می‌گرفت.

قلعه‌نویی درباره گل اول تاجیکستان نیز از پیام نیازمند حمایت کرد و گفت: تمام دروازه‌بان‌های بزرگ دنیا اشتباه می‌کنند. دروازه‌بان تاجیکستان هم روی گل اول خطا داشت. پیام نیازمند یکی از بهترین گلرهای ماست و در کنار بیرانوند و حسینی می‌تواند به تیم ملی کمک کند.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: وقتی دو بر صفر جلو بودیم، چند بار با برتری عددی نسبت به خط دفاعی حریف صاحب موقعیت شدیم اما قدر موقعیت‌ها را ندانستیم. طبیعی بود با آن داوری و جو ورزشگاه، مشکلاتی ایجاد شود. تاجیکستان نسبت به گذشته پیشرفت زیادی کرده، اما آنچه نتیجه را تغییر داد ابتدا اشتباهات خودمان بود و سپس قضاوت داور. بازیکنان من در این بازی اشتباهات بچگانه‌ای داشتند که در دیدار با تیم‌های بزرگ می‌تواند خطرساز شود.

وی تصریح کرد: تیمی مثل ایران که با چنین بازیکنانی قصد حضور در جام جهانی دارد، نباید دچار چ لغزش‌ شود. حتی وقتی یک بر صفر جلو بودیم، محمد قربانی را بیرون کشیدیم. قبول دارم برخی بازیکنان عملکرد ضعیفی داشتند. تعویض‌ها همیشه سه دلیل دارد، مصدومیت، تغییر ریتم تیم یا مسائل تاکتیکی.

قلعه‌نویی سپس به شرایط حضور تیم ملی در کافا اشاره کرد و گفت: ورود به این تورنمنت با دو ایراد همراه بود، نخست اینکه بدون تمرین آمدیم و دوم اینکه این مسابقات در روزهای غیر فیفادی برگزار شد. علاوه بر این، بازیکنان امید را در اختیار تیم امید گذاشتیم و ۱۷ بازیکن مصدوم و محروم هم نداشتیم، همین موضوع باعث شد کیفیت لازم را نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید استراحت کنیم و سپس فیلم بازی را آنالیز کنیم تا ببینیم در فینال مقابل چه تیمی قرار می‌گیریم.تاجیکستان تیم خوبی است و میزبانی‌شان هم عالی بود،تا قبل از دریافت گل، نبض بازی در دست ما بود، اما بعد از آن شرایط تغییر کرد.

قلعه‌نویی در پایان درباره حریف احتمالی ایران در فینال گفت: هم عمان با کارلوس کی‌روش مربی بزرگی دارد و تیمی منسجم است و هم ازبکستان در ده سال اخیر پیشرفت زیادی کرده است. امیدوارم در فینال بازی خوبی ارائه دهیم.

انتهای پیام/