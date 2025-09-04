صعود بنیامین فرجی به یک هشتم نهایی کانتندر آلماتی
نماینده تنیس روی میز ایران با شکست جو سیفرید از فرانسه، به جمع شانزده بازیکن برتر رقابتهای کانتندر آلماتی راه یافت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در اولین دور از رقابتهای کانتندر آلماتی، بنیامین فرجی، ملیپوش کشورمان، موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل جو سیفرید از فرانسه به پیروزی دست یابد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.
فرجی در این مسابقه، گیم نخست را با نتیجه ۸ بر ۱۱ به حریف واگذار کرد، اما در ادامه با نمایش مقتدرانه، سه گیم بعدی را با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۹ به سود خود به پایان رساند تا بازگشتی درخشان داشته باشد.
او در مرحله یکهشتم نهایی باید به مصاف برنده دیدار فلاوین کوتُن از فرانسه و یوتا تاناکا از ژاپن برود.
این رقابتها از ۱۱ تا ۱۶ شهریورماه در قزاقستان در حال برگزاری است و حضور نمایندگان ایران با امید به نتایج درخشان ادامه دارد.