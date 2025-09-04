خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود بنیامین فرجی به یک هشتم نهایی کانتندر آلماتی

صعود بنیامین فرجی به یک هشتم نهایی کانتندر آلماتی
کد خبر : 1682009
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده تنیس روی میز ایران با شکست جو سیفرید از فرانسه، به جمع شانزده بازیکن برتر رقابت‌های کانتندر آلماتی راه یافت.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در اولین دور از رقابت‌های کانتندر آلماتی، بنیامین فرجی، ملی‌پوش کشورمان، موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل جو سیفرید از فرانسه به پیروزی دست یابد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.

فرجی در این مسابقه، گیم نخست را با نتیجه ۸ بر ۱۱ به حریف واگذار کرد، اما در ادامه با نمایش مقتدرانه، سه گیم بعدی را با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۹ به سود خود به پایان رساند تا بازگشتی درخشان داشته باشد.

او در مرحله یک‌هشتم نهایی باید به مصاف برنده دیدار فلاوین کوتُن از فرانسه و یوتا تاناکا از ژاپن برود.

این رقابت‌ها از ۱۱ تا ۱۶ شهریورماه در قزاقستان در حال برگزاری است و حضور نمایندگان ایران با امید به نتایج درخشان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی