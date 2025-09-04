صعود بنیامین فرجی به یک هشتم نهایی کانتندر آلماتی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در اولین دور از رقابت‌های کانتندر آلماتی، بنیامین فرجی، ملی‌پوش کشورمان، موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل جو سیفرید از فرانسه به پیروزی دست یابد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.

فرجی در این مسابقه، گیم نخست را با نتیجه ۸ بر ۱۱ به حریف واگذار کرد، اما در ادامه با نمایش مقتدرانه، سه گیم بعدی را با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۹ به سود خود به پایان رساند تا بازگشتی درخشان داشته باشد.

او در مرحله یک‌هشتم نهایی باید به مصاف برنده دیدار فلاوین کوتُن از فرانسه و یوتا تاناکا از ژاپن برود.

این رقابت‌ها از ۱۱ تا ۱۶ شهریورماه در قزاقستان در حال برگزاری است و حضور نمایندگان ایران با امید به نتایج درخشان ادامه دارد.

