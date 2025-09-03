خبرگزاری کار ایران
بردیا سعادت به اردوی تیم ملی والیبال اضافه شد

بردیا سعادت به اردوی تیم ملی والیبال اضافه شد
پس از مصدومیت امین اسماعیل‌نژاد در دیدار دوستانه مقابل قطر و تصمیم کادر فنی مبنی بر دعوت از بردیا سعادت به اردوی تیم ملی، این بازیکن بامداد امروز وارد دوحه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسئولان فدراسیون والیبال و تیم ملی بلافاصله بعد از آگاهی از شرایط موجود دست به کار شدند و در مدت کوتاهی ویزای قطر را برای سعادت گرفتند و شرایط اعزام برای قطر پاسور جوان والیبال ایران  را فراهم کرده و بردیا هم چمدان‌هایش را برای سفر بست و راهی دوحه شد.

سعادت بلافاصله پس از ورود به قطر در محل اقامت تیم ملی مستقر شد و از امروز نخستین جلسه تمرینی خود را زیر نظر روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران، برگزار خواهد کرد.

با توجه به غیبت اسماعیل‌نژاد در ادامه تمرینات، حضور بردیا سعادت می‌تواند بخشی از دغدغه‌های کادر فنی را کاهش دهد و تمرین تیم با ترکیب اصلی را برای مسابقات پیش‌رو کامل‌تر کند.

بردیا سعادت با انگیزه‌ای بالا و روحیه‌ای مثبت خود را به دوحه رسانده است و امید می‌رود بتواند با نمایش توانایی‌هایش نقش مهمی در موفقیت تیم ملی ایران ایفا کند.

ورود این بازیکن تنها یک تغییر در لیست بازیکنان نیست، بلکه نشانه‌ای است که این تیم برای جنگیدن همیشه آماده بوده و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع مسیرش در قهرمانی جهان شود.

