به گزارش ایلنا، تنها سه مسابقه رسمی کافی بود تا اریک تن‌هاخ از هدایت بایر لورکوزن برکنار شود. این سرمربی هلندی که در ماه مه با قراردادی دو ساله جانشین ژابی آلونسو شده بود، پس از تساوی پرحادثه ۳-۳ مقابل وردربرمن از سمت خود کنار گذاشته شد؛ دیداری که در آن، لورکوزن در دقایق پایانی دو گل خورد، از جمله گلی در وقت‌های تلف‌شده در حالی که حریف با یک بازیکن کمتر بازی می‌کرد.

تن‌هاخ دوران کاری‌اش در لورکوزن را با برد قاطع در جام حذفی آلمان مقابل تیم دسته‌پایینی زوننهوف آغاز کرد، اما شکست خانگی ۲-۱ مقابل هوفنهایم در هفته اول بوندس‌لیگا آغازگر فشارها بود. تساوی آخر هفته مقابل وردربرمن نیز تیر خلاص را زد و صبح دوشنبه، کمیته سهام‌داران باشگاه توصیه به برکناری فوری او کرد.

در این میان، لوتار ماتئوس، برنده توپ طلا و اسطوره فوتبال آلمان، در ستون هفتگی‌اش در شبکه اسکای اسپورت، به‌شدت از انتخاب باشگاه انتقاد کرد. او گفت که لورکوزن باید از تجربه ناکام تن‌هاخ در منچستریونایتد «هشدار» را دریافت می‌کرد و مدعی شد که این مربی برای پروژه فعلی باشگاه مناسب نبود.

ماتئوس نوشت:«به‌نظرم تن‌هاخ گزینه مناسبی نبود. او همین حالا در لورکوزن به تاریخ پیوسته. او در منچستریونایتد هم نتایج مطلوبی به دست نیاورد و این باید برای بایر یک هشدار می‌بود. به‌نظرم، او اصلاً انتخاب درستی برای لورکوزن نبود. آن‌ها در تابستان سسک فابرگاس را جذب نکردند، که به‌نظر من تصمیم منطقی‌تری بود.»

او در ادامه، مارکو روزه را بهترین گزینه برای جانشینی دانست:«به‌نظرم مارکو روزه یکی از نامزدهای مناسب برای هدایت تیم است. او توانایی رهبری یک تیم را دارد و می‌تواند با بازیکنان جوان نیز خوب کار کند. چنین مربی‌ای در بازار وجود دارد که پیش‌تر شایستگی‌اش را نشان داده. مارکو کسی است که من دوست دارم روی نیمکت لورکوزن ببینم.»

برکناری سریع تن‌هاخ، هم نشانه‌ای از بی‌رحمی دنیای مدرن فوتبال است و هم تأکیدی بر عزم جدی لورکوزن برای حفظ روند موفقیت‌آمیز پس از قهرمانی تاریخی فصل گذشته با ژابی آلونسو. مربی هلندی در حالی وارد آلمان شد که از دوران پرحاشیه‌اش در منچستریونایتد «چمدانی پر از بحران» همراه داشت؛ جایی که عملکرد ضعیف در لیگ، موفقیت در جام‌های داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده بود.

جالب اینکه تن‌هاخ علی‌رغم تأکید بر تعهدش به پروژه، حاضر به تغییرات اساسی در روش بازی لورکوزن نشد و همان مدل تاکتیکی آلونسو را دنبال کرد؛ چیزی که در نهایت نتایج دلخواه را به همراه نیاورد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که در ترکیب تیم انجام شده، مدیران باشگاه هیچ تحملی برای بی‌ثباتی زودهنگام نداشتند و تصمیمی قاطع گرفتند تا مسیر موفقیت در آلمان و رقابت‌های اروپایی حفظ شود.

انتهای پیام/