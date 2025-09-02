تنهاخ: شوکه شدم، این اخراج بیسابقه بود
اریک تن هاخ، سرمربی سابق منچستریونایتد، پس از تنها دو بازی در بوندسلیگا از هدایت بایرلورکوزن کنار گذاشته شد و در بیانیهای شدیداللحن از تصمیم مدیران انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، اریک تنهاخ از اخراج ناگهانیاش توسط باشگاه بایرلورکوزن ابراز «شگفتی کامل» کرد و این تصمیم را اقدامی «بیسابقه» خواند. مربی هلندی که تابستان امسال هدایت لورکوزن را پس از جدایی ژابی آلونسو و انتقال او به رئال مادرید برعهده گرفته بود، تنها سه دیدار فرصت حضور روی نیمکت این تیم را پیدا کرد.
قرارداد دو ساله تنهاخ با لورکوزن از اول جولای ۲۰۲۵ آغاز شد، اما تنها دو ماه بعد و در تاریخ اول سپتامبر فسخ شد. او در این مدت کوتاه، یک پیروزی در جام حذفی مقابل تیم دستهپایینی زوننهوف گروسآسپاخ، یک شکست ۲-۱ برابر هوفنهایم و تساوی پرگل ۳-۳ مقابل وردربرمن را تجربه کرد.
این اخراج، سریعترین برکناری تاریخ بوندسلیگا محسوب میشود؛ رکورد قبلی تنها پس از پنج بازی به ثبت رسیده بود. تنهاخ حالا سومین سرمربی سابق منچستریونایتد است که پس از اخراج اولهگونار سولسشر از بشیکتاش و جدایی ژوزه مورینیو از فنرباغچه، طی تنها یک هفته از کار برکنار میشود.
در بیانیهای که تنهاخ پس از این اتفاق منتشر کرد آمده است:«تصمیم مدیریت باشگاه بایرلورکوزن برای کنار گذاشتن من، به شکل کامل من را غافلگیر کرد. قطع همکاری با یک سرمربی تنها پس از دو بازی در لیگ اقدامی کاملاً بیسابقه است. در طول تابستان، بسیاری از بازیکنان کلیدی که در موفقیتهای گذشته نقش داشتند، از تیم جدا شدند. ساختن یک تیم جدید و منسجم فرآیندی حساس است که نیازمند زمان و اعتماد متقابل است. یک مربی جدید باید فرصت پیادهسازی دیدگاهش، تعریف استانداردها، شکل دادن به ترکیب و تأثیرگذاری بر سبک بازی را داشته باشد.»
تنهاخ ادامه داد:«من با تمام انرژی و باور کارم را شروع کردم، اما متأسفم که مدیریت باشگاه حاضر نشد زمان و اعتمادی که برای موفقیت نیاز بود را در اختیارم قرار دهد. این تصمیم برایم تلخ است، چرا که احساس میکنم این رابطه هیچگاه بر پایه اعتماد متقابل بنا نشده بود. در تمام دوران مربیگریام، همیشه فصلهایی که اجازه کار تا پایان را داشتم، همراه با موفقیت بودند. باشگاههایی که به من اعتماد کردند، به جام و افتخار رسیدند.»
او در پایان خطاب به هواداران لورکوزن گفت:«در پایان میخواهم از هواداران بایرلورکوزن بابت گرما و اشتیاقشان تشکر کنم. برای تیم و کادرفنی در ادامه فصل، آرزوی موفقیت دارم».
در سمت مقابل، سایمون رولفس، مدیر اجرایی لورکوزن در بیانیهای اعلام کرد:«هیچکس نمیخواست این تصمیم را بگیرد، اما اتفاقات هفتههای اخیر نشان داد که با شرایط فعلی، ساختن یک تیم موفق جدید امکانپذیر نیست».