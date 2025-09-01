تنها پس از دو بازی
رسمی: اخراج زودهنگام تنهاخ از بایرلورکوزن
اریک تن هاخ، سرمربی سابق منچستریونایتد، تنها پس از دو هفته حضور روی نیمکت بایرلورکوزن از سمت خود برکنار شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه بایرلورکوزن بهصورت رسمی اعلام کرد که همکاری با اریک تنهاخ را تنها پس از دو هفته از آغاز فصل جدید بوندسلیگا پایان داده است. این تصمیم پس از تساوی ۳-۳ مقابل وردربرمن در هفته دوم مسابقات و در حالی اتخاذ شد که این تیم در بازی نخست نیز با نتیجه ۲-۱ مغلوب هوفنهایم شده بود.
سایمون رولفس، مدیر ورزشی باشگاه، با انتشار بیانیهای گفت:«این تصمیم برای ما آسان نبود. هیچکس نمیخواست چنین گامی بردارد، اما طی هفتههای اخیر مشخص شد که ساختن یک تیم موفق با این ترکیب و شرایط امکانپذیر نیست.»
تنهاخ که در ماه مه گذشته جانشین ژابی آلونسو شده بود، از ماه اکتبر ۲۰۲۴ که از منچستریونایتد اخراج شده بود، بدون تیم مانده بود. دوران کوتاه حضور او در لورکوزن با پیروزی پرگل ۴-۰ مقابل گروسآسپاخ در جام حذفی آغاز شد، اما دو نتیجه ضعیف در لیگ، امیدها به یک فصل موفق دیگر را از بین برد.
فصل گذشته بایرلورکوزن با هدایت آلونسو موفق شد بدون شکست قهرمان بوندسلیگا شود و دبل تاریخی کسب کند، اما تابستان امسال با خروج ستارههایی چون فلوریان ویرتز، جرمی فریمپونگ، آمین عدلی، گرانیت ژاکا و جاناتان تاه، کار برای جانشین او بسیار دشوار شد.
فرناندو کارو، مدیراجرایی لورکوزن نیز افزود:«قطع همکاری در این مقطع از فصل دردناک است، اما احساس کردیم ضروری است. برای تحقق اهدافمان در فصل جاری، باید در تمام سطوح شرایط ایدهآلی داشته باشیم.»
تنهاخ حالا رکورد ناخوشایندی را ثبت کرده است؛ کوتاهترین دوران مربیگری یک سرمربی در تاریخ باشگاه لورکوزن در بوندسلیگا. در عین حال، او تنها مربی سابق منچستریونایتد نیست که اخیراً اخراج شده است؛ ژوزه مورینیو و اولهگونار سولسشر نیز بهتازگی از تیمهای فنرباغچه و بشیکتاش کنار گذاشته شدند.
این مربی ۵۵ ساله دوران درخشانتری را در گذشته با آژاکس تجربه کرده بود؛ جایی که سه بار قهرمان لیگ هلند شد و سپس با منچستریونایتد نیز جام اتحادیه و جام حذفی انگلیس را به دست آورد، هرچند پایان کارش در الدترافورد با سقوط به رتبه چهاردهم لیگ برتر همراه شد.