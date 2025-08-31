تیم ملی والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال جوانان ایران که با کسب هشت پیروزی متوالی در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال این رقابت‌ها صعود کرده بود، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در سالن اصلی مسابقات به مصاف ایتالیا رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا برای سومین بار قهرمان این رده سنی جهان شود.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در ست نخست این دیدار به گونه‌ای غافلگیر شد و با امتیاز ۲۵ بر ۱۵ را نتیجه را واگذار کرد تا ایتالیا در ست شماری یک بر صفر پیش بیافتد. تیم ایران در این ست دریافت‌های خوبی نداشت.

تیم ملی جوانان ایران در ست دوم عملکرد متفاوتی داشت و با ارائه نمایشی کامل در همه فاکتورها به ویژه دفاع و سرویس ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا دو تیم یک بر یک برابر شوند.

دو تیم ایران و ایتالیا در ست سوم رقابت پایاپایی و نزدیکی با یکدیگر داشتند و در نهایت شاگردان مومنی‌مقدم در این ست حساس ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتند.

تیم ملی جوانان در ست چهارم این مسابقه نیز ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی رسید تا ضمن نمایشی تماشاگر پسند، اقتدار خود را در زمین نشان دهد و در نهایت سه بر یک فاتح این دیدار مهم باشد و قهرمان جهان شود.

تیم ملی والیبال جوانان این دیدار را با ترکیب علی ممبینی، آرین محمودی نژاد، طاها بهبودنیا، عمران کوک جیلی، سید متین حسینی، آرمین قلیچ نیازی و سیدمرتضی طباطبایی (لیبرو) آغاز کرد.

عماد کاکاوند، پویا آریاخواه، مرتضی نریمانی و شایان محرابی دیگر بازیکنان ایران در این مسابقه بودند که با نظر سرمربی وارد زمین شدند. محمدمانی علیخانی نیز کاپیتان تیم ملی والیبال جوانان ایران در این رقابت‌ها است.

داورانی از آرژانتین و مکزیک قضاوت دیدار ایران و ایتالیا را برعهده داشتند که به مدت ۱۱۸ دقیقه طول کشید.

سید متین حسینی با کسب ۱۸ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

این دیدار میدانی بود که ایتالیا به دنبال جبران شکست‌های خود مقابل ایران در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بود تا قهرمان شود، اما ملی پوشان جوان کشورمان اجازه ندادند و برای سومین بار با شکست ایتالیا قهرمان جهان شدند تا والیبال ایران در این رده سنی گربه سیاه ایتالیا شود.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در سال ۲۰۲۵ پانزدهمین حضور خود در مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان را در حالی تجربه کرد که در ۱۴ دوره قبل سه بار بر روی سکو رفته بود. این تیم در سال‌های ۲۰۱۹ با هدایت بهروز عطایی و ۲۰۲۳ با هدایت غلامرضا مومنی‌مقدم عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد و در سال ۲۰۰۷ با سرمربیگری مصطفی کارخانه به عنوان سومی رسید.

مقام قهرمانی امسال چهارمین مدال والیبال ایران در رده سنی جوانان جهان است که با هدایت غلامرضا مومنی مقدم به دست آمد.

دوره آینده مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان سال ۲۰۲۸ برگزار می شود و تیم ملی جوانان ایران به عنوان قهرمان ۲۰۲۵ سهیمه خود را از هم اکنون قطعی کرد.

انتهای پیام/