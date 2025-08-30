بازگشت فجر سپاسی به تمرینات پس از تعطیلات

به گزارش ایلنا، با توجه به وقفه‌ای که در جریان مسابقات لیگ برتر کشور به دلیل برگزاری رقابت‌های کافا ایجاد شده است، تمرینات طلایی‌پوشان شیرازی نیز برای چند روز تعطیل شده بود. حالا با پایان این تعطیلات، شاگردان پیروز قربانی از روز یکشنبه ۹ شهریورماه بار دیگر تمرینات خود را از سر می‌گیرند.

تمرینات این تیم برای آماده‌سازی دیدار هفته سوم برابر خیر خرم‌آباد در زمین چمن اختصاصی باشگاه پیگیری خواهد شد. کادر فنی فجر امیدوار است با استفاده از این وقفه، بازیکنان علاوه بر رسیدن به شرایط بدنی ایده‌آل، هماهنگی بیشتری پیدا کنند تا در ادامه فصل با کیفیت بالاتری به میدان بروند.

طلایی‌پوشان شیرازی که همواره با حمایت هواداران پرشور خود در لیگ برتر حاضر شده‌اند، و در دوهفته نخست لیگ برتر نمایش بی نظیری داشتند ،حالا به دنبال آن هستند تا پس از این تعطیلات با انگیزه‌ای مضاعف وارد ادامه رقابت‌های حساس لیگ شوند.

انتهای پیام/