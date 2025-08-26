خبرگزاری کار ایران
پیروزی بزرگ ملوان در گرمای اهواز مقابل فولاد

ملوان بندر انزلی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بر فولاد خوزستان غلبه کرد تا تیم یحیی گل‌محمدی همچنان در حسرت کسب امتیاز در فصل جاری بماند.

به گزارش ایلنا، هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و ملوان بندر انزلی که از ساعت 21 امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه شهدای فولاد آغاز شد، به پایان رسید که این دیدار با برتری یک بر صفر ملوان همراه شد.

محمد علی‌نژاد در دقیقه 47 گل پیروزی‌بخش قوی سپید را به ثمر رساند.

شاگردان یحیی گل‌محمدی برای دومین بار در این فصل، طعم شکست را چشیدند و بدون امتیاز، به رتبه چهاردهم جدول لیگ برتر سقوط کردند. ملوان نیز با چهار امتیاز به جایگاه ششم جدول رسید. تیم‌های شمس آذر و استقلال خوزستان با «1-» امتیاز (به دلیل حکم کمیته انضباطی) در رده‌های پانزدهم و شانزدهم قرار دارند.

حسن اکرمی داور این مسابقه، سعید صادقی و علی نعمتی از فولاد و فرهان جعفری از ملوان را با کارت زرد جریمه کرد.

