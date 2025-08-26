خبرگزاری کار ایران
تساوی پرگل شمس‌آذر و چادرملو در قزوین

کد خبر : 1678546
دیدار هیجان انگیز شمس‌آذر قزوین و چادرملو اردکان با نتیجه ۴-۴ به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های شمس‌آذر قزوین و چادرملو اردکان  به مصاف هم رفتند که این مسابقه پرگل و مهیج در نهایت با تساوی ۴-۴ خاتمه یافت.

در نیمه نخست، رضا دهقان در دقیقه  ۳ با شوتی دیدنی دروازه شمس‌آذر را باز کرد و در دقیقه ۱۱ علی خدادادی با استفاده از اشتباه مدافعان اختلاف را به دو گل رساند. با این حال، شاگردان وحید رضایی خیلی زود به بازی برگشتند و با گل‌های محمدجواد آزاده در دقیقه ۲۱ و هومن ربیع‌زاده از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۳۵ نتیجه را به تساوی ۲-۲ کشاندند.

در نیمه دوم نیز روند گلزنی ادامه یافت. ربیع‌زاده در دقیقه ۵۹ بار دیگر از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد و دبل خود را ثبت کرد تا شمس‌آذر برای نخستین بار در این دیدار پیش بیفتد. اما تنها پنج دقیقه بعد، رضا دهقان نیز دبل کرد و در دقیقه ۶۴ نتیجه را ۳-۳ مساوی کرد.

در ادامه، رانی در دقیقه ۸۷ گل چهارم چادرملو را به ثمر رساند تا میهمان در آستانه پیروزی قرار بگیرد، اما میلاد سورگی در دقیقه ۹۳ گل تساوی را برای شمس‌آذر به ثمر رساند تا این دیدار در نهایت با نتیجه ۴-۴ و تقسیم امتیازات به پایان برسد.

