دو تغییر در ترکیب ذوبآهن برای مصاف با استقلال
ذوبآهن اصفهان با دو تغییر در ترکیب اصلی و با هدف کسب اولین امتیاز فصل، به مصاف استقلال میرود.
به گزارش ایلنا، تیم ذوبآهن که هفته اول لیگ برتر را با شکست خانگی یک بر صفر مقابل پیکان پشت سر گذاشت، امروز با دو تغییر در ترکیب خود به میدان میآید.
قاسم حدادیفر، سرمربی ذوبآهن، در خط میانی و خط حمله تغییراتی ایجاد کرده است. نیما مختاری و جنان زایموویچ، خرید جدید خارجی تیم، جایگزین جلالالدین علیمحمدی و محمدجواد محمدی شدهاند.
ذوبآهن امیدوار است قبل از تعطیلی موقت رقابتها، بتواند در بازی مقابل استقلال به نتیجه مثبتی دست پیدا کند.
ترکیب ذوبآهن مقابل استقلال به شرح زیر است:
پارسا جعفری، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضیپور، حسن شوشتری، نیما مختاری، احسان پهلوان، امید لطیفی، جنان زایموویچ