دو تغییر در ترکیب تراکتور؛ بازگشت هلیلوویچ به نیمکت

به گزارش ایلنا، تراکتور که هفته گذشته با شکست در برابر استقلال مواجه شد، برای بازی مقابل مس رفسنجان دو تغییر در ترکیب اصلی خود ایجاد کرده است.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، در پست هافبک دفاعی از مهدی شیری به جای اودیل خامروبکف استفاده کرده است. در خط حمله نیز دوماگوی دروژدک جایگزین تومیسلاو اشتراکالی شده است.

ادیب زارعی برای سومین بازی متوالی به عنوان دروازه‌بان اول در غیاب علیرضا بیرانوند در قفس توری تراکتور حضور خواهد داشت.

نکته قابل توجه حضور تیبور هلیلوویچ، ستاره بوسنیایی، در میان ذخیره‌هاست که همچنان از ترکیب اصلی تیم دور مانده است.

ترکیب کامل تراکتور مقابل مس رفسنجان:

ادیب زارعی، دانیال اسماعیلی‌فر، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، مهدی شیری، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدک

انتهای پیام/