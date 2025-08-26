​آنچلوتی: با نیمار تماس نگرفتم؛ نیازی به توضیح نبود

به گزارش ایلنا، نیمار، ستاره پیشین بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن، یکی از غایبان بزرگ در فهرست جدید تیم ملی برزیل برای دو دیدار پایانی مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل شیلی و بولیوی است. این در حالی‌ است که آنچلوتی در فهرست اخیر خود چندین چهره کلیدی دیگر را نیز کنار گذاشته و تصمیمات غیرمنتظره‌ای در ترکیب گرفته است.

مربی ایتالیایی که به‌تازگی هدایت سلسائو را بر عهده گرفته، در نشست خبری گفت:«این فهرست نسبت به اولی کمی تغییر کرده است. بازیکنانی مانند کارلوس آگوستو، برالدو، لئو اورتیز، دانیلو، آندریاس پریرا، ژرسون، ادرسون، آنتونی و وینیسیوس را در این اردو نداریم، چون می‌خواهم بازیکنانی را بیشتر بشناسم که آشنایی زیادی با آن‌ها ندارم.»

او ادامه داد: «از لحاظ فنی، همه بازیکنان را می‌شناسم، اما هدفم این است که بازیکنان جدیدی را بررسی کنم که شاید بتوانند به تیم کمک کنند. بازیکنانی که در فهرست اول بودند، عملکرد بسیار خوبی داشتند و از آن‌ها تشکر می‌کنم.»

در خصوص غیبت نیمار، آنچلوتی توضیح داد: «نیمار در این فهرست حضور ندارد، چون هفته گذشته یک مشکل جزئی بدنی داشت. اما او نیازی به اثبات چیزی ندارد. همه نیمار را می‌شناسند؛ تیم ملی، هواداران و مردم برزیل. نیمار، مانند سایرین، باید در شرایط بدنی خوبی باشد تا بتواند به تیم کمک کند و بهترین عملکردش را در جام جهانی ارائه دهد.»

زمانی که از او پرسیده شد آیا در این مورد با نیمار تماس گرفته، پاسخ داد: «نه، نیازی به تماس نیست. اگر آن‌ها بخواهند، می‌توانند با من تماس بگیرند. رودریگو (که او هم در فهرست نیست) شماره من را دارد. نمی‌دانم نیمار شماره من را دارد یا نه، ولی فکر می‌کنم داشته باشد!»

تیم ملی برزیل پیش از آغاز جام جهانی در سال آینده، همچنان به دنبال شناخت مهره‌های نهایی خود است و آنچلوتی قصد دارد تا در این بازه، بیشترین بازبینی ممکن را در ترکیب انجام دهد.

انتهای پیام/