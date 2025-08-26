​طارمی در رادار بتیس؛ پیشنهاد دقیقه نودی برای مهاجم ایرانی

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش رسانه اسپانیایی inforealbetis، مهاجم ایرانی باشگاه اینتر به تازگی به باشگاه رئال بتیس پیشنهاد شده است؛ باشگاهی که به دنبال تقویت خط حمله خود در آخرین روزهای پنجره تابستانی است. با این حال، به نظر می‌رسد که این پیشنهاد در میان مدیران باشگاه بتیس شور و اشتیاق خاصی ایجاد نکرده و فعلاً به‌عنوان یک گزینه سطح پایین‌تر تلقی می‌شود.

طارمی که پس از پایان قراردادش با پورتو به اینتر پیوسته بود، در هفته نخست سری‌آ مقابل تورینو غایب بود و برخی رسانه‌ها این موضوع را به احتمال جدایی زودهنگام او ربط داده‌اند. در هفته‌های گذشته، از دو باشگاه لیگ برتری انگلیس به‌عنوان مقصدهای احتمالی نام برده شد و همچنین مذاکرات مقدماتی با باشگاه آیندهوون هلند نیز مطرح بوده است.

با توجه به سابقه گلزنی و تجربه اروپایی طارمی، نام او همچنان یکی از گزینه‌های جذاب برای تیم‌هایی است که در واپسین ساعات نقل‌وانتقالات به دنبال تقویت ترکیب خود هستند. با این حال، به نظر می‌رسد که انتقال احتمالی او به بتیس، در صورتی جدی خواهد شد که شرایط اقتصادی و فنی این انتقال مورد توافق دو طرف قرار بگیرد.

انتهای پیام/