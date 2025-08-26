خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​طارمی در رادار بتیس؛ پیشنهاد دقیقه نودی برای مهاجم ایرانی

​طارمی در رادار بتیس؛ پیشنهاد دقیقه نودی برای مهاجم ایرانی
کد خبر : 1678252
لینک کوتاه کپی شد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی نقل‌وانتقالات تابستانی، نام مهدی طارمی همچنان در میان گزینه‌های مطرح بازار دیده می‌شود و حالا یک باشگاه لالیگایی نیز به جمع مشتریان احتمالی او اضافه شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش رسانه اسپانیایی inforealbetis، مهاجم ایرانی باشگاه اینتر به تازگی به باشگاه رئال بتیس پیشنهاد شده است؛ باشگاهی که به دنبال تقویت خط حمله خود در آخرین روزهای پنجره تابستانی است. با این حال، به نظر می‌رسد که این پیشنهاد در میان مدیران باشگاه بتیس شور و اشتیاق خاصی ایجاد نکرده و فعلاً به‌عنوان یک گزینه سطح پایین‌تر تلقی می‌شود.

طارمی که پس از پایان قراردادش با پورتو به اینتر پیوسته بود، در هفته نخست سری‌آ مقابل تورینو غایب بود و برخی رسانه‌ها این موضوع را به احتمال جدایی زودهنگام او ربط داده‌اند. در هفته‌های گذشته، از دو باشگاه لیگ برتری انگلیس به‌عنوان مقصدهای احتمالی نام برده شد و همچنین مذاکرات مقدماتی با باشگاه آیندهوون هلند نیز مطرح بوده است.

با توجه به سابقه گلزنی و تجربه اروپایی طارمی، نام او همچنان یکی از گزینه‌های جذاب برای تیم‌هایی است که در واپسین ساعات نقل‌وانتقالات به دنبال تقویت ترکیب خود هستند. با این حال، به نظر می‌رسد که انتقال احتمالی او به بتیس، در صورتی جدی خواهد شد که شرایط اقتصادی و فنی این انتقال مورد توافق دو طرف قرار بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور