خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستار همدانی، گزینه مدیرعاملی استقلال

ستار همدانی، گزینه مدیرعاملی استقلال
کد خبر : 1678205
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن سابق استقلال در آستانه بازگشت دوباره به باشگاه محبوبش قرار دارد و نام او به‌عنوان یکی از گزینه‌های مدیرعاملی مطرح شده است.

به گزارش ایلنا، پس از تغییرات اخیر در هیئت مدیره باشگاه استقلال و جدایی نظری جویباری، علی  تاجرنیا که عضو هیات مدیره استقلال بود به عنوان سرپرست مدیرعاملی این مجموعه معرفی شد. حالا دوباره نگاه‌ها به سمت انتخاب مدیرعامل جدید دوخته شده و بحث‌های زیادی پیرامون گزینه‌های نهایی مطرح شده است.

در میان سه گزینه‌ای که برای مدیرعاملی استقلال در نظر گرفته شده‌اند، نام ستار همدانی بازیکن و مربی سابق آبی‌پوشان دیده می‌شود. همدانی که سال‌ها با پیراهن استقلال در میادین حضور داشته و از محبوبیت ویژه‌ای نزد هواداران برخوردار است، اکنون به‌عنوان یکی از گزینه‌‌ها مطرح شده و احتمال معرفی او به‌عنوان مدیرعامل وجود دارد.

بر اساس شنیده‌ها، فرآیند انتخاب مدیرعامل جدید استقلال وارد مراحل نهایی شده و ظرف ۱۰ روز آینده تکلیف نهایی این سمت مشخص خواهد شد. در صورت معرفی همدانی، می‌توان گفت استقلال پس از مدت‌ها بار دیگر شاهد حضور یکی از چهره‌های فوتبالی و آشنا با فضای باشگاه در رأس مدیریت خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور