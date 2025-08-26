ستار همدانی، گزینه مدیرعاملی استقلال

به گزارش ایلنا، پس از تغییرات اخیر در هیئت مدیره باشگاه استقلال و جدایی نظری جویباری، علی تاجرنیا که عضو هیات مدیره استقلال بود به عنوان سرپرست مدیرعاملی این مجموعه معرفی شد. حالا دوباره نگاه‌ها به سمت انتخاب مدیرعامل جدید دوخته شده و بحث‌های زیادی پیرامون گزینه‌های نهایی مطرح شده است.

در میان سه گزینه‌ای که برای مدیرعاملی استقلال در نظر گرفته شده‌اند، نام ستار همدانی بازیکن و مربی سابق آبی‌پوشان دیده می‌شود. همدانی که سال‌ها با پیراهن استقلال در میادین حضور داشته و از محبوبیت ویژه‌ای نزد هواداران برخوردار است، اکنون به‌عنوان یکی از گزینه‌‌ها مطرح شده و احتمال معرفی او به‌عنوان مدیرعامل وجود دارد.

بر اساس شنیده‌ها، فرآیند انتخاب مدیرعامل جدید استقلال وارد مراحل نهایی شده و ظرف ۱۰ روز آینده تکلیف نهایی این سمت مشخص خواهد شد. در صورت معرفی همدانی، می‌توان گفت استقلال پس از مدت‌ها بار دیگر شاهد حضور یکی از چهره‌های فوتبالی و آشنا با فضای باشگاه در رأس مدیریت خواهد بود.

