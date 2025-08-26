آخرین خبر از زمان بازگشت سرژ اوریه

ساعتی بعد از اینکه سرژ اوریه با لباس پلوشرت تیم پرسپولیس در زمین نقش جهان حضور یافت و در جشن پیروزی تیمش شرکت کرد، زهره هراتیان رئیس ایفمارک با حضور در برنامه فوتبال برتر توضیحاتی را در مورد سرنوشت این بازیکن و همچنین میزان بیماری او ارائه داد و در این مورد صحبت کرد.

هراتیان در ابتدا گفت: اول میخواهم همه به این موضوع توجه کنند که وقتی بازیکنان به تست پزشکی ایفمارک می آیند و فرم امضا میکنند که به ما اجازه میدهد اطلاعات را فقط در اختیار پزشک تیم و مدیرعامل باشگاه قرار بدهیم. به همین دلیل من نمیتوانم در مورد سرژ اوریه صحبت کنم و فقط درباره بیماری هپاتیت صحبت میکنم. اولا به دلیل قوانین عدم تبعیض، ایفمارک نمیتواند بگوید یک بازیکن مبتلا به هپاتیت نمیتواند بازی کند کما اینکه سالهای گذشته بازیکنان مبتلا بودند که بازی کردند و اسمشان محرمانه بوده است.

او با اشاره به اینکه پرونده اوریه چگونه آغاز شد؟ اظهار داشت: کیس آقای اوریه از این مستثنی نیست. ما در این مدت ارتباط بسیار خوبی با جناب دکتر دریایی پزشک تیم پرسپولیس داشتم. از 15 روز پیش که ما اطلاعات را به پرسپولیس دادیم، کار را پیش میبردیم. اما متاسفانه رسانه ای شد و خیلی سروصدا شد. کسی نمیداند از سال 2022 با اعلام سازمان بهداشت جهانی 254 میلیون نفر در سراسر دنیا به این بیماری مبتلا هستند و چیز عجیب و غرریبی نیست. اما چون اطلاعات کمی در مورد این بیماری و راه های انتقالش وجود دارد که خیلی احتمالش کم است. با بغل کردن و دست دادن بیماری منتقل نمی‌شود. امروز ما نشستیم بررسی کردیم. روند همچنان ادامه دارد و قرار شد آزمایش‌های مکرری گرفته شود و قطعا ایشان بعد از این که به سطح موردنظر برسد، داروها را مصرف کند و تحت آزمایش باشد.

هراتیان در پاسخ به این سوال که آیا برای امضای قرارداد، تست پزشکی لازم است؟ عنوان کرد: بله این الزام فیفا است. من در جریان نیستم که در مورد اوریه این اتفاق افتاده بود یا خیر.

سپس محمدحسین میثاقی با اطمینان گفت که پرسپولیس پیش از امضای قرارداد این تست را از او نگرفته بود.

هراتیان در خصوص روند بازگشت اوریه هم توضیح داد: افراد مبتلا به هپاتیت باید دارویی را در کل عمر مصرف کنند و در این زمان سلامت خودش هم مهم است و هر سه ماه چک میشدند که هم سلامت خود فرد در خطر نیفتد و هم دیگران که ریسک انتقال زیاد نشود. احتمالا دارو در یک سال گذشته قطع شده بود و حالا باید برگردند به آن دوران و دارو مصرف کنند تا ریسک انتقال پایین بیاید.

او با اشاره به زمان صدور مجوز برای حضور این بازیکن گفت: طبق الگوریتم، سه ماه درباره کیس جدید است. اما ما با فردی روبرو هستیم که مدت زیادی قرصش را مصرف کرد و بعد قطع کرد. تصمیم این است که او مرتب چک شود و نیاز نیست سه ماه صبر کنیم. مرتب چک می‌شود و خوشبختانه به فیفادی خورده و هر زمان به آن تایم رسید، ما با رعایت تمام پروتکل‌ها او مجوز بازی دریافت خواهد کرد.

هراتیان در پاسخ به این سوال که آیا در تست ایفمارک بازیکنان برگه خوداظهاری درباره سوابق بیماری خود دارند؟ اظهار داشت: این وجود دارد و مهمترین قسمت خود ما، خوداظهاری بازیکن است.

اما رئیس ایفمارک به سوال اصلی میثاقی که پرسید اوریه در این خوداظهاری درباره بیماری هپاتیت خود چه گفت، نداد: «اجازه بدهید من پاسخی در این مورد ندهم چون محرمانه است.»

