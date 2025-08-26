واکنش پیام نیازمند به دلارهای هواداران سپاهان

به گزارش ایلنا، پیام نیازمند در اولین مسابقه رسمی خود با پیراهن پرسپولیس برابر تیم سابقش، سپاهان، قرار گرفت و در شرایطی که هواداران این تیم به شدت علیه او شعار می‌دادند، موفق شد دروازه‌ خود را بسته نگه دارد و نقشی کلیدی در پیروزی تیمش ایفا کند.

نیازمند پس از پایان این مسابقه در خصوص کلین شیت خود گفت: کلین شیت نتیجه تلاش‌ دسته جمعی بچه‌ها است. همیشه این را گفته‌ام. روزی که به پرسپولیس آمدم، فکر نمی‌کردم اولین بازی‌ام برابر سپاهان در نقش جهان باشد. به هر حال اینطور رقم خورد. خدا را شکر می‌کنم که توانستیم سه امتیاز را به دست بیاوریم.

دروازه‌بان پرسپولیس سپس به شعارهای هواداران سپاهان علیه خودش واکنش نشان داد و گفت: طبیعی بود. حق می‌دهم و درک می‌کنم. به‌هرحال سال‌ها اینجا بازی کرده‌ام. تیم سپاهان برای خود من قابل احترام است، اما الان به خاطر نتیجه خوشحالم. باید بهتر و هماهنگ‌تر شدیم. ابتدای فصل است و می‌دانم که هواداران انتظار بازی بهتری دارند. ابتدای فصل است، بازیکنان جدید هستند و کادرفنی تغییر کرده‌ است. امیدوارم رفته رفته هماهنگ‌تر شویم و به تیمی تبدیل شویم که هواداران انتظار دارند.

او در پاسخ به اینکه چقدر امیدوار است پیراهن شماره یک تیم ملی را از علیرضا بیرانوند بگیرد، گفت: ما همیشه سعی و تلاش‌مان را کردیم و همیشه آماده هستیم که به تیم ملی کمک کنیم. نظر کادرفنی است که چه کسی بازی کند.

نیازمند در خصوص دلارهایی که هواداران سپاهان برای او به استادیوم آورده بودند، گفت: دوست ندارم خیلی در این باره صحبت کنم. نظر شخصی‌شان است، اما می‌دانید که این موضوع در سپاهان صدق نمی‌کند. سپاهان تیم متمولی است و فکر نمی‌کنم سپاهان نتواند بازیکنی را با مسائل راضی کند. نمی‌خواهم موضوع را بشکافم و توضیح اضافه بدهم‌. برایشان آرزوی بهترین‌ها را دارم.

او در خصوص دو واکنش استثنایی خود در دقایق پایانی بازی نیز اظهار داشت: ۱-۰ جلو بودیم و تیم عقب نشسته بود و سعی کردم کمک کنم. این هم یک واکنش لحظه‌ای بود و خدا را شکر توانستم کمک کنم و با سه امتیاز از زمین بازی خارج شویم.

او درباره هشتگ هواداران پرسپولیس برای حضور او در تیم ملی به عنوان دروازه‌بان اول گفت: لطف هواداران پرسپولیس است. بحث تیم ملی جدا است. همیشه عضوی از تیم ملی بودن افتخار بوده و من هم همیشه تلاشم را کرده‌ام که بالاترین آمادگی را داشته باشم و نظر کادرفنی است که چه کسی بازی کند.

نیازمند درباره رکورد نباختن‌‌های خود در الکلاسیکو نیز گفت: نباختن یک چیز فردی نیست. این رکوردها یک انگیزه و روحیه است اما واقعا یک موضوع تیمی است. من هم نه فقط در بازی پرسپولیس و سپاهان، هر بازی‌ای باشد صد خودم را می‌گذارم و سعی می‌کنم با بالاترین انگیزه وارد زمین شوم. لطف خدا بود.

او در پایان درباره تشویق و حمایت هواداران پرسپولیس اظهار داشت: از روز اول چیزی جز محبت از آنها ندیدم و واقعا ممنونم. امیدوارم جواب این لطف و محبت را عملکردم بدهم.

