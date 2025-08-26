حاجصفی: باید پرسپولیس را با چهار گل شکست میدادیم
احسان حاجصفی، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان، پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس، به انتقاد از داوری پرداخت.
به گزارش ایلنا، احسان حاجصفی، کاپیتان تیم سپاهان، پس از باخت مقابل پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر، صحبتهایش را اینگونه آغاز کرد: "قبل از هر چیز از هواداران تشکر میکنم که امروز هم مثل همیشه برای تیم سنگ تمام گذاشتند و من فقط میتوانم از طرف کل تیم از آنها عذرخواهی کنم که نتوانستیم آنها را راضی کنیم. فوتبال همین است دیگر. با احترامی که برای باشگاه پرسپولیس قائلم، فکر میکنم در پایان نیمه اول باید 3-0 یا 4-0 بیرون میآمدیم. موقعیتهای خیلی خوبی داشتیم که تبدیل به گل نشد. پرسپولیس با تک موقعیتش در نیمه اول گل زد و از گل دفاع کرد. طبیعی بود برای نیمه دوم دستور کادر فنی این باشد که رو به جلو کار کنیم. موقعیتهایی هم روی ضد حمله به حریف دادیم."
حاجصفی در خصوص برخی درگیریهای مسابقه گفت: "بازیهای حساس همینطور است. بالاخره درگیریهای خاص خودش را دارد که فوتبالی است و چیز خاصی نیست."
کاپیتان سپاهان که به یک تصمیم داور انتقاد داشت، توضیح داد: "تعجبم از صحنه مربوط به امید نورافکن است. اگر بخواهید فیلمش را هم نشان میدهم. از زاویه پشت که میبینیم مشخص است که بازیکن حریف زانوی خودش را به ران امید میزند و این قطعاً پنالتی است. متعجبم از داوران باتجربه که این کار را انجام میدهند. وقتی یک داور خوب در زمین و یک داور خوب در VAR داریم، نمیدانم چرا صحنه به این واضحی را پنالتی نگرفتند. بازی اولمان در بندر انزلی هم یک پنالتی صددرصد و یک اخراج اشتباه از داور دیدیم."
او درباره صحنه مشکوک به خطای پنالتی روی بازیکن پرسپولیس گفت: "آن را نمیدانم، منتها اگر قرار به پنالتی باشد، باید در ابتدا صحنه ما گرفته میشد. فیلم خطا روی نورافکن را دارم و اگر بخواهید نشان میدهم. روی سایت "ورزش سه" هم هست."
حاجصفی در این باره که با آن بازیکن مدنظر هواداران فاصله دارد، تاکید کرد: "من چهار سال در سپاهان نبودم و تا بازیکنان و کادر فنی جدید به هماهنگی لازم برسند، چند بازی زمان میبرد. هنوز دو هفته سپری شده و به هواداران میگویم ناامید نشوند، پشت سپاهان بمانند، از طرف همه قول میدهم که روزهای خیلی خوبی در انتظار این تیم است. انشاالله روز به روز بهتر میشویم."
کاپیتان سپاهان درباره وضعیت این تیم در آسیا نیز در پایان گفت: "از قرعهمان در لیگ قهرمانان آسیا راضی هستیم، منتها دوست داشتیم در لیگ نخبگان حضور داشته باشیم. منتها فوتبال است. تیمهای سختی در گروهمان نیست و امیدوارم بتوانیم از گروهمان صعود کنیم و هواداران را خوشحال کنیم."