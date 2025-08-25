مجتبی حسینی: شکست امروز تلخ بود!

به گزارش ایلنا، پس از شکست مقابل خیبر خرم آباد در نشست خبری گفت:«شکست امروز برای ما بسیار تلخ بود. با وجود نمایش خوب و خلق موقعیت‌های فراوان، در استفاده از آن‌ها بی‌دقت بودیم و نتوانستیم از فرصت‌ها بهره لازم را ببریم. اگر قدر موقعیت‌هایمان را می‌دانستیم، نتیجه کاملاً متفاوت می‌شد.»

او ادامه داد:«در فوتبال، وقتی تیمی نتواند از شانس‌های خود استفاده کند، بالاخره در همان جریان‌های غیرقابل پیش‌بینی این رشته، تنبیه خواهد شد.»

حسینی سپس به داوری اعتراض کرد و اظهار داشت:«چیزی که برایم عجیب بود، روند بررسی صحنه پنالتی بود. در هیچ کجای دنیا ندیده‌ام که داور نزدیک به ده دقیقه برای VAR وقت صرف کند. نمی‌دانم ایراد از سیستم ماست یا مشکل دیگری وجود دارد.»

سرمربی آلومینیوم افزود:«بعد از اعلام پنالتی، باز هم فرصت‌های خوبی داشتیم، اما باز هم قدر آن‌ها را ندانستیم. در عین حال، انتظار می‌رود قانون هند با شفافیت بیشتری برای همه توضیح داده شود. چرا باید در صحنه‌ای که توپ پس از مشاوره طولانی به دست بازیکن ما برخورد کرده، پنالتی اعلام شود؛ اما در موقعیتی مشابه که توپ واضحاً به دست بازیکن حریف برخورد کرده، داور حتی حاضر به بازبینی نمی‌شود؟ این موضوع واقعاً جای پرسش دارد.»

او در پایان خاطرنشان کرد:«در مجموع، نتیجه امروز بسیار تلخ و ناراحت‌کننده بود. بازیکنانم زحمات زیادی کشیدند و انتظار داشتیم با دقت بیشتری در ضربات آخر، چنین شرایطی پیش نیاید. از هوادارانمان عذرخواهی می‌کنم؛ می‌دانم انتظار داشتند با نتیجه‌ای بهتر زمین را ترک کنیم. با این حال، اطمینان دارم تیم ما در ادامه لیگ توان انجام کارهای بزرگ را دارد.»

حسینی اضافه کرد:«هیچ‌کدام از ما تصور نمی‌کردیم فصل این‌گونه آغاز شود. اما آمار نشان می‌دهد که در دو بازی اخیر، پنج تا شش موقعیت صددرصدی گل داشته‌ایم. این نشان می‌دهد تیم ما از نظر کیفیت در وضعیت مطلوبی است، اما مشکل اصلی هم در استفاده نکردن از فرصت‌ها و هم در گل‌هایی است که دریافت می‌کنیم.»

