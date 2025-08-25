خبرگزاری کار ایران
تساوی پیکان و استقلال خوزستان در تهران

دیدار تیم‌های فوتبال پیکان و استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر باشگاه‌های ایران با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های پیکان تهران و استقلال خوزستان در چارچوب دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف یکدیگر رفتند. قضاوت این دیدار را میثم حیدری برعهده داشت.

پیکان که در این فصل ورزشگاه شهر قدس را به‌عنوان ورزشگاه خانگی خود معرفی کرده، با تصمیم سازمان لیگ این بازی را به‌طور موقت در ورزشگاه پاس قوامین برگزار کرد.

شاگردان سعید دقیق در تیم پیکان که هفته نخست توانسته بودند در دیداری دشوار با نتیجه یک بر صفر برابر ذوب‌آهن اصفهان به پیروزی برسند، با انگیزه بالایی به میدان آمدند.

در سوی مقابل، استقلال خوزستان که هفته گذشته در برابر شمس‌آذر قزوین به تساوی یک بر یک رضایت داده بود، به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب مقابل خودروسازان تهرانی بود.

در دقیقه ۱۹ این مسابقه، ارسال محسن آذرباد از روی کرنر با ضربه سر کسری طاهری همراه شد و توپ درون دروازه مهمان جای گرفت تا پیکان یک بر صفر پیش باشد.

اما تنها ۶ دقیقه بعد، استقلال خوزستان به گل تساوی رسید؛ ارسال امیرعلی صادقی در دقیقه ۲۵ با ضربه تمام‌کننده حمید بوحمدان وارد دروازه میزبان شد تا بازی با نتیجه یک بر یک دنبال شود.

در نیمه دوم، دو تیم بازی محتاطانه‌ای را در دستور کار قرار دادند و بیشتر نبردها در میانه زمین شکل گرفت. با وجود تلاش بازیکنان، موقعیت‌های جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشد و در نهایت توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا این دیدار با همان نتیجه یک بر یک به پایان برسد.

ترکیب پیکان:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، مهدی نجفی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

ترکیب استقلال خوزستان:

امید افشین، محمدمهدی احمدی، فیاض میردورقی، ابوالفضل کوهی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، محمد شریفی، حمید بوحمدان، امیرحسین جلالی‌وند، امیرعلی صادقی و حجت احمدی.

